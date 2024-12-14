Война в Украине: NYT рассказало, почему Киев ждут плохие новости

Есть большая вероятность того, что война в Украине закончится в следующем году. Однако назвать наиболее вероятный сценарий прекращения огня вряд ли можно победой Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель The New York Times Джулиан Барнс.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"И у Украины, и у России заканчиваются войска, и они едва могут призвать больше молодых людей на передовую. Эта реальность означает, что 2025 год станет годом переговоров", — пишет аналитик.

Он отмечает, что это будет "плохой новостью" для Украины.

По словам эксперта, русские войска наступают на востоке страны. Они также вернули себе часть российской территории, захваченной Украиной летом. У Украины все еще есть оружие, но его войска разрознены. Разведывательные службы считают, что скоро у нее закончатся солдаты. К тому же, республиканцы не хотят одобрять увеличение помощи Украине, а Киев знает, что без существенной помощи боевые действия скоро закончатся.

Если Украина сможет удержать Курскую область, возможно, Россия вернет часть украинской территории в результате обмена. Но Киеву вряд ли удастся вернуть большую часть утраченных земель, отмечает Барнс.

В то же время, он считает, что ключевым для Украины будет вопрос не территорий, а гарантий безопасности на будущее. Самой надежной гарантией стало членство в НАТО, но Дональд Трамп не хочет его предлагать.

Как пишет Барнс, маловероятно, что Трамп поддержит Украину военным путем в случае предстоящего нападения. Однако он, возможно, будет искать способ добиться уступок от Путина в чем-то, не связанном с войной. К примеру, он может убедить Путина разрешить Украине экономическую интеграцию с Европой. Путину это не понравится, но для него это будет лучше альтернативой, чем вступление Украины в НАТО.

Кроме того, Украина серьезно опасается, что если она заключит соглашение о прекращении войны сейчас, Путин просто даст отдых своей армии, пополнит запасы и вернется в остальную часть Украины позже.

Скорее всего, Трамп не хочет захвата Киева Россией, что позволит демократам говорить, что он потерял Украину, пишет обозреватель. Поэтому защита Киева будет самой сложной и важной частью переговоров, отмечает Барнс.

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