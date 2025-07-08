Война в Украине не прекратится: в Европе озвучили крайне тревожные перспективы

Президент Чехии Петр Павел считает, что война в Украине может затянуться на годы, если ситуация на фронте не изменится. Об этом он заявил в интервью BBC, отметив, что российские войска, несмотря на потери, продолжают оккупационные действия.

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По словам Павелла, Вооруженным силам РФ удалось захватить отдельные украинские территории, однако ценой серьезных человеческих потерь. Он назвал эту цену "крайне высокой" за каждый клочок захваченной земли.

В то же время он отметил устойчивость украинских защитников, которые наносят серьезные потери противнику и удерживают критически важные рубежи.

"Украинская армия держит оборону успешно, особенно в тех районах, где это имеет стратегическое значение", — отметил он.

Однако Павел предупреждает: если события будут развиваться в нынешнем темпе и формате, полномасштабная война может занять еще много лет. А такой сценарий, по его мнению, не выгоден ни одной из сторон и губителен для Европы в целом.

Президент Чехии подчеркнул важность непрерывной поддержки Украины и усиление давления на РФ, чтобы продемонстрировать: выход из ситуации возможен только путем переговоров, а не дальнейших боевых действий. Он убежден, что Москва не пойдет на переговоры, пока видит шансы получить что-то на поле боя.

Напомним, политолог Владимир Фесенко ранее заявлял, что активная фаза войны может длиться, по меньшей мере, до 2026 года. Некоторые эксперты идут еще дальше — предполагая, что конфликт может затянуться до 2030-го, особенно при сокращении помощи от западных партнеров.

Как уже писали "Комментарии", Украина может остаться без финансовой помощи от США уже после сентября 2025 года. Как отметил дипломат Валерий Чалый, в новом проекте оборонного бюджета США на 2025 год не предусмотрено ни финансирования для украинских Вооруженных сил. Снабжение вооружения, которое было возобновлено после длительных споров в Конгрессе, является временным и завершится с окончанием текущего финансового года — то есть до 30 сентября.