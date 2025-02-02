Соглашение с Россией об окончании войны может стать для Украины замаскированной катастрофой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "CNN", которое цитирует командира батальона 66-й механизированной бригады Владимира Саблина.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Командир говорит, что, если сейчас будет прекращение огня, для Украины от этого станет только хуже.

Все дело в том, объясняет Саблин, что враг восстановится, сформирует новые воинские части, перегруппируется и снова нападет.

Недавно представитель европейского оборонного ведомства сообщил CNN, что ведутся "активные обсуждения" прекращение огня.

Отмечается, что согласно мирному плану нового спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлогга, после прекращения огня последует размещение сил НАТО в демилитаризованной зоне. Именно это является ключевым принципом мирного плана.

"Если бы НАТО могло отправить войска — это стало бы гарантией безопасности в Украине, потому что РФ, как бы она ни говорила, что никого не боится, на самом деле боится Америки и НАТО в целом", — прокомментировал инициативу американцев Саблин.

Издание отмечает, что украинские военные на передовой настроены скептически по отношению договоренности с РФ о прекращении огня.

"Вероятность прекращения огня составляет всего 30%. Потому что ситуация на фронте не такова, что мы можем видеть, что будет перемирие. Все это очень сложно", — сказал журналистам издания военный по имени Виктор.

Читайте также на портале "Комментарии" — исключение Киева из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы "очень опасным". За столом переговоров должны быть США, Украина, Россия и представители ЕС. Такое заявление в интервью "Associated Press" сделал президент Украины Владимир Зеленский.



