Война в Украине на пороге эскалации: почему сегодня нецелесообразно проводить демобилизацию

Наша страна теперь на пороге эскалации войны со стороны РФ, поэтому вспоминать тему демобилизации преждевременно.

Демобилизация в Украине (фото из открытых источников)

Об этом высказался политолог Владимир Фесенко в эфире телемарафона. "Давайте не забывать – война не окончена. Более того – сейчас мы на пороге эскалации войны со стороны России. Эскалация в форме воздушных атак уже происходит. Есть большой риск новой волны массовой мобилизации в России. А у нас и так сейчас нехватка бойцов на фронте" .У россиян есть преимущество и если сейчас еще проводить демобилизацию, то это вызовет серьезные проблемы для нашей обороны", — сказал Фесенко.

Эксперт продолжил, что теперь идет война и обращение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к нардепам относительно демобилизации и ротации не в новом законе о мобилизации, а написать другой проект — это не приказ. "И депутаты приняли обращение к сведению и здесь никаких нарушений не было. Комитет большинством голосов решил прислушаться к обращению Главнокомандующего ВСУ и процедурно здесь нет каких-либо нарушений", — продолжил Владимир Фесенко.

Анализируя возможность бунтов, о которых говорят в соцсетях, из-за того, что демобилизации не будет, политолог сказал, что такими гражданами должно заниматься СБУ. "Потому что сейчас бунт на фронте – это путь к поражению Украины. Надо понимать простую вещь – если не будет сейчас мобилизации, то мы проигрываем войну. Если начнутся бунты на фронте, к которым там кто-то призывает, то мы проигрываем войну. , кто хочет демобилизоваться, будут либо в российских тюрьмах, либо будут в российской армии вместо демобилизации. Вот такая альтернатива", – отметил Фесенко. Нет проблемы, когда вопросы демобилизации и ротации будут выписаны в отдельном законопроекте.

Фесенко утверждает, что вопрос мобилизации – это чувствительная тема в обществе и представители некоторых политических сил пытаются на этом спекулировать, чтобы вернуть утраченные рейтинги и популярность. Еще он сообщил, что фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" не будут голосовать за закон о мобилизации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что отмена демобилизации. в Минобороны объяснили, почему просили депутатов пойти на этот шаг