Российская армия может продолжать военные действия еще в течение двух лет, используя значительный запас старой советской техники. Эту технику ремонтируют, совмещая разные модели, и отправляют на фронт. Об этом сообщил военный аналитик, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина.

Войска КНДР.Фото: 24 Канал

По его словам, у России есть огромный арсенал техники советских времен, которую модернизируют и комбинируют, создавая боеспособные единицы. Несмотря на это такая техника остается работоспособной, стреляет, двигается и отправляется на передовую.

Относительно личного состава Романенко отметил, что Россия способна обеспечить свои войска человеческим ресурсом еще 4-5 лет, основываясь на техническом анализе.

Эксперт также отметил, что с лета 2024 года российские поставки в вооруженные силы выросли с 35 до 55 тысяч человек в месяц. К примеру, Северная Корея обеспечивает Россию 60% боеприпасов, поставив более 2,5 миллиона единиц, тогда как вся Европа за полтора года помогла Украине всего на один миллион боеприпасов.

Романенко считает, что Европа медленно восстанавливает оборонную промышленность, и если темпы останутся такими, ситуация может оказаться очень сложной. Он подчеркнул, что Россия даже без ядерного оружия имела больший боевой потенциал, чем все страны Европы вместе взятые (без учета США).

"Нужно реализовать прагматический подход к оценке потенциала и помощи, которую мы получаем", — отметил Романенко.

Портал "Комментарии" уже писал, что использование Россией северокорейских военных в войне против Украины является грубым нарушением ряда международных резолюций, подписанных самой РФ. Участие солдат из КНДР в боевых действиях на территории России не освобождает Кремль от ответственности за такие действия, заявил в эфире Freedom эксперт по международным вопросам Тарас Жовтенко