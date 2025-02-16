Война в Украине может закончиться в три этапа: что предлагают в Финляндии

Продолжается третий день Мюнхенской конференции по безопасности. Во время своего выступления президент Финляндии Александр Стубб поделился интересным мнением о возможных этапах мирного процесса в Украине. Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Reuters

Стубб отметил, что достижение мира в Украине может происходить через три основных этапа.

Первым этапом могут стать предварительные переговоры. Украина должна получить дополнительное вооружение и максимально давить на Россию, применяя санкции и используя замороженные активы. Это позволит Киеву начать переговоры с позиции силы.

Второй этап включает соглашение о прекращении огня со стороны России, которое должно быть достигнуто по линии фронта. После этого необходим международный мониторинг ситуации (не миротворцы, а именно независимые наблюдатели).

Далее будут обсуждаться вопросы мирного процесса: обмен пленными, возвращение похищенных детей, вопросы санкций и т.д. Главным является обеспечение стабильного прекращения огня. Если Россия снова попытается агрессию, Украина должна автоматически получить членство в НАТО.

Третий этап предусматривает мирные переговоры, которые могут длиться длительное время. На этом этапе будут рассмотрены более сложные вопросы, включая территориальные споры, гарантии безопасности и компенсации.

Также следует отметить, что президент Зеленский обсуждал со Стуббом вопросы оборонной поддержки Украины и инвестиции в развитие украинского дальнобойного оружия.

Как уже писали "Комментарии", спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что война в Украине должна закончиться в течение года. По его словам, США подготовит в течение нескольких дней предложения для Украины и России по завершению войны, а обе стороны будут привлечены к этому в течение 180 дней.