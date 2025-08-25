logo

Война в Украине может превратиться в мать всех войн: что это значит
НОВОСТИ

Война в Украине может превратиться в мать всех войн: что это значит

Виталий Портников предупреждает, что завершение войны на условиях России станет прецедентом и может спровоцировать новую волну конфликтов в мире.

25 августа 2025, 09:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что в случае окончания войны в Украине по сценарию Кремля, она может положить начало тревожному тренду в мире. По словам Портникова, война России против Украины может превратиться в "матерь всех войн".

Война в Украине может превратиться в мать всех войн: что это значит

Война в Украине. Фото из открытых источников

Портников в интервью "Эспрессо" отметил, что окончание войны в Украине на условиях Кремля, а именно с юридически закрепленной потерей украинских территорий, может стать глобальным прецедентом, который создаст возможности для новых конфликтов в мире.

"Если в таком виде заканчивается, она открывает дорогу к множеству новых конфликтов. Это будет мать всех войн… В этой ситуации, как вы понимаете, мы можем идти по пути изменений в международном праве любых — если можно россиянам, почему нельзя другим. Так было с Судетами, понимаете? Чехословакия признала, что Судеты германские. Ну и что было дальше? Первая мировая война", — заметил Портников.

По его словам, война в Украине уже оказывает такое влияние на некоторых мировых лидеров, в частности президента США Дональда Трампа, риторика которого стала более агрессивной на фоне безнаказанности Кремля.

"Если акцептовать возможность смены границ силой, то завтра это станет эпидемией. И, кстати, сейчас не нужно никому это доказывать по этой простой причине, что уже есть Дональд Трамп, который говорит о Гренландии и Канаде", — отметил политический обозреватель и подчеркнул, что во время первого срока Трамп не был таким сторонником смены границ.

Журналист предупреждает, что пример России может вдохновить не только отдельных политиков, но и целые государства, особенно на глобальном Юге, где существуют давние территориальные споры. Портников подчеркивает, что если Украину заставляют "признать реалии на земле" и отказаться от деоккупации, это будет означать фактический излом международного права.

По его мнению, подобная модель завершения войны станет "матерью всех войн", ведь легализация агрессии провоцирует новые конфликты на всех континентах.

