Война в Украине может превратиться в мать всех войн: что это значит

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что в случае окончания войны в Украине по сценарию Кремля, она может положить начало тревожному тренду в мире. По словам Портникова, война России против Украины может превратиться в "матерь всех войн".
Война в Украине. Фото из открытых источников
Портников в интервью "Эспрессо" отметил, что окончание войны в Украине на условиях Кремля, а именно с юридически закрепленной потерей украинских территорий, может стать глобальным прецедентом, который создаст возможности для новых конфликтов в мире.
По его словам, война в Украине уже оказывает такое влияние на некоторых мировых лидеров, в частности президента США Дональда Трампа, риторика которого стала более агрессивной на фоне безнаказанности Кремля.
Журналист предупреждает, что пример России может вдохновить не только отдельных политиков, но и целые государства, особенно на глобальном Юге, где существуют давние территориальные споры. Портников подчеркивает, что если Украину заставляют "признать реалии на земле" и отказаться от деоккупации, это будет означать фактический излом международного права.
По его мнению, подобная модель завершения войны станет "матерью всех войн", ведь легализация агрессии провоцирует новые конфликты на всех континентах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин абсолютно просчитался в Украине и "сильно проиграл".
Также "Комментарии" писали, что у Трампа допустили, когда закончится война в Украине.