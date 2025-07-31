Полномасштабная агрессия, которую Россия развязала против Украины в 2022 году, постепенно приводит к разрушению российской экономики. Это может стать причиной приостановки военных действий. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Мирослав Гай в эфире "Фабрики новостей".

Война в Украине (фото из открытых источников)

По его словам, на сегодняшний день наблюдаются все признаки серьезных экономических проблем в РФ.

"Российская экономика несет огромные потери — об этом свидетельствуют как заявления Путина, так и комментарии пророссийских экономистов. Подобную информацию подтверждают и независимые эксперты, и оппозиционные политики из РФ. Например, они остановили экспорт бензина. В Крыму — дефицит горючего, в Донецке — нет воды. — Это серьезные трудности", — подчеркнул серьезный.

Он отметил, что отсутствие бензина оказывает непосредственное влияние на транспорт, логистику и функционирование аэропортов.

"Эти трудности хорошо понимает и сам Путин. Недавно он в Беларуси сделал заявление о необходимости сокращения военного бюджета. Это еще одно свидетельство кризиса. Представители российского военно-промышленного комплекса также признают, что не могут работать на полную мощность. Фиксируются случаи банкротств, переход на сокращенную рабочую неделю, — замораживание повышения зарплат".

Также, по его информации, в России возникли проблемы с продуктами питания из-за сложной ситуации в аграрном секторе.

По словам Гая, даже официальные представители соответствующих ведомств РФ публично признали, что в этом году страну ждет "компактный урожай".

"Компактный урожай" — это действительно точная формулировка. Эта война уже не просто вредит России — она уничтожает ее экономику целыми секторами", — подытожил Гай.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, заставят ли угрозы Трампа РФ к миру. На этой неделе президент США Дональд Трамп значительно сократил срок ультиматума России, требуя скорейшего прекращения войны в Украине уже в первые дни августа. Однако такое последнее заявление вряд ли заставит Владимира Путина изменить свои намерения, уверен обозреватель по международной политике и главный редактор издания Time Ян Бреммер.

Журналист, напомнив о серьезных экономических и человеческих потерях, понесенных Россией вследствие своей непровоцированной агрессии против Украины, выразил мнение, что Путин до сих пор считает себя победителем в долгосрочной перспективе.

"В ближайшие месяцы российские войска, вероятно, получат достаточно новых территорий на востоке Украины. Удары беспилотников и ракет по украинским городам и инфраструктуре будут продолжаться, поскольку Киев не нашел способа их остановить. Этого достаточно, чтобы убедить президента России остаться в игре", – отмечает он.



