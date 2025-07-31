Война в Украине может прекратиться: военный назвал важную причину

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Лиля Воробьева
Полномасштабная агрессия, которую Россия развязала против Украины в 2022 году, постепенно приводит к разрушению российской экономики. Это может стать причиной приостановки военных действий. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Мирослав Гай в эфире "Фабрики новостей".
Война в Украине (фото из открытых источников)
По его словам, на сегодняшний день наблюдаются все признаки серьезных экономических проблем в РФ.
Он отметил, что отсутствие бензина оказывает непосредственное влияние на транспорт, логистику и функционирование аэропортов.
Также, по его информации, в России возникли проблемы с продуктами питания из-за сложной ситуации в аграрном секторе.
По словам Гая, даже официальные представители соответствующих ведомств РФ публично признали, что в этом году страну ждет "компактный урожай".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, заставят ли угрозы Трампа РФ к миру. На этой неделе президент США Дональд Трамп значительно сократил срок ультиматума России, требуя скорейшего прекращения войны в Украине уже в первые дни августа. Однако такое последнее заявление вряд ли заставит Владимира Путина изменить свои намерения, уверен обозреватель по международной политике и главный редактор издания Time Ян Бреммер.
Журналист, напомнив о серьезных экономических и человеческих потерях, понесенных Россией вследствие своей непровоцированной агрессии против Украины, выразил мнение, что Путин до сих пор считает себя победителем в долгосрочной перспективе.