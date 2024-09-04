logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Война в Украине может длиться десятилетие: в Польше назвали страну, которая может остановить Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине может длиться десятилетие: в Польше назвали страну, которая может остановить Россию

Китай может заставить Путина закончить войну в Украине, чтобы она не продолжалась десятилетие.

сегодня, 16:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что война в Украине может продолжаться годами, однако Китай — единственная страна, которая может заставить Россию остановить войну. По его словам, Россия не могла бы продолжать вести войну в Украине без торговли с Китаем.

Война в Украине может длиться десятилетие: в Польше назвали страну, которая может остановить Россию

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил на панельной дискуссии после лекции в Международном институте стратегических исследований в Малайзии, где ответил на вопросы о российском вторжении в Украину. Сикорский напомнил о присутствии американцев во Вьетнаме, британцев в Азии или португальцев в Мозамбике и оценил, что "к сожалению, эти колониальные войны обычно продолжаются около десяти лет".

"Чтобы война закончилась, лидеры колонизаторов должны прийти к выводу, что вторжение было неправильным. Во-вторых, они должны прийти к выводу, что цель недостижима при приемлемых расходах крови и ресурсов, и в-третьих, что самое сложное – они должны признать, что сделали колоссальную ошибку", — сказал Сикорский.

По словам Радослава Сикорского, войны такого типа обычно не заканчивались по инициативе самих захватчиков.

"Китай в исключительных случаях может фактически вынудить прекратить эту войну, потому что Россия не смогла бы ее продолжать без торговли с Китаем", — подчеркнул польский дипломат.

Сикорский указывает, что Пекин "вероятно очень счастлив, что они могут захватить российский рынок, что они получают российскую нефть и газ по сниженной цене". По словам польского министра, Москве "придется продать свои золотые резервы Пекину", когда в бюджете закончатся деньги. Однако Сикорский указывает, что Китай получил бы много преимуществ и признательности со стороны Европы, если бы "убедил Путина положить конец этому безумию".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на российский ракетный удар по Полтаве.

Также "Комментарии" писали, что в Польше сделали заявление о возможности сбивать ракеты над территорией Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/radoslaw-sikorski-wskazal-kraj-ktory-moze-zakonczyc-wojne-w-ukrainie/2yy91qt
Теги:

Новости

Все новости