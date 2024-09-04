Война в Украине может длиться десятилетие: в Польше назвали страну, которая может остановить Россию

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Slava Kot
Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что война в Украине может продолжаться годами, однако Китай — единственная страна, которая может заставить Россию остановить войну. По его словам, Россия не могла бы продолжать вести войну в Украине без торговли с Китаем.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил на панельной дискуссии после лекции в Международном институте стратегических исследований в Малайзии, где ответил на вопросы о российском вторжении в Украину. Сикорский напомнил о присутствии американцев во Вьетнаме, британцев в Азии или португальцев в Мозамбике и оценил, что "к сожалению, эти колониальные войны обычно продолжаются около десяти лет".
По словам Радослава Сикорского, войны такого типа обычно не заканчивались по инициативе самих захватчиков.
Сикорский указывает, что Пекин "вероятно очень счастлив, что они могут захватить российский рынок, что они получают российскую нефть и газ по сниженной цене". По словам польского министра, Москве "придется продать свои золотые резервы Пекину", когда в бюджете закончатся деньги. Однако Сикорский указывает, что Китай получил бы много преимуществ и признательности со стороны Европы, если бы "убедил Путина положить конец этому безумию".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на российский ракетный удар по Полтаве.
Также "Комментарии" писали, что в Польше сделали заявление о возможности сбивать ракеты над территорией Украины.
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