Война в Украине может длиться десятилетие: в Польше назвали страну, которая может остановить Россию

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что война в Украине может продолжаться годами, однако Китай — единственная страна, которая может заставить Россию остановить войну. По его словам, Россия не могла бы продолжать вести войну в Украине без торговли с Китаем.



Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил на панельной дискуссии после лекции в Международном институте стратегических исследований в Малайзии, где ответил на вопросы о российском вторжении в Украину. Сикорский напомнил о присутствии американцев во Вьетнаме, британцев в Азии или португальцев в Мозамбике и оценил, что "к сожалению, эти колониальные войны обычно продолжаются около десяти лет".

"Чтобы война закончилась, лидеры колонизаторов должны прийти к выводу, что вторжение было неправильным. Во-вторых, они должны прийти к выводу, что цель недостижима при приемлемых расходах крови и ресурсов, и в-третьих, что самое сложное – они должны признать, что сделали колоссальную ошибку", — сказал Сикорский.

По словам Радослава Сикорского, войны такого типа обычно не заканчивались по инициативе самих захватчиков.

"Китай в исключительных случаях может фактически вынудить прекратить эту войну, потому что Россия не смогла бы ее продолжать без торговли с Китаем", — подчеркнул польский дипломат.

Сикорский указывает, что Пекин "вероятно очень счастлив, что они могут захватить российский рынок, что они получают российскую нефть и газ по сниженной цене". По словам польского министра, Москве "придется продать свои золотые резервы Пекину", когда в бюджете закончатся деньги. Однако Сикорский указывает, что Китай получил бы много преимуществ и признательности со стороны Европы, если бы "убедил Путина положить конец этому безумию".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на российский ракетный удар по Полтаве.

Также "Комментарии" писали, что в Польше сделали заявление о возможности сбивать ракеты над территорией Украины.