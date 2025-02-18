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Война в Украине: Кремль забраковал идеи, которые активно обсуждают Украина и ЕС

В МИД РФ огорчены тем, что нет прорыва в отношениях с Европой

18 февраля 2025, 14:20
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Кравцев Сергей

Участие Европейского Союза в будущих переговорах по Украине Россия категорически отвергает. Также там выразили негативное отношение и к возможному появлению европейских миротворцев на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", соответствующие заявления озвучил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко, сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Война в Украине: Кремль забраковал идеи, которые активно обсуждают Украина и ЕС

Александр Грушко. Фото: из открытых источников

Российский дипломат отметил, что сейчас ничто не свидетельствует о возможном прорыве в отношениях с Европой.

Кроме того, чиновник выразил категорическое несогласие с перспективой появления европейских войск в Украине, "в какой бы роли они там ни были".

Александр Грушко подчеркнул, что переговоры США и России, которые проходят 18 февраля в Эр-Рияде, — это "предварительные консультации, смысл которых — изложить базовые позиции сторон".

Читайте также на портале "Комментарии" — любое мирное соглашение по Украине должно базироваться на трех ключевых пунктах: независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленную надежными гарантиями безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон организовал экстренную встречу с лидерами ЕС после объявления США о начале переговоров с Россией о прекращении войны в Украине без участия Европы и Киева. Однако, несмотря на длительные дискуссии, европейские лидеры не смогли достичь консенсуса по ключевым вопросам, в частности относительно отправки войск в Украину и гарантий безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".




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