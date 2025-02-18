Участие Европейского Союза в будущих переговорах по Украине Россия категорически отвергает. Также там выразили негативное отношение и к возможному появлению европейских миротворцев на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", соответствующие заявления озвучил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко, сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Александр Грушко. Фото: из открытых источников

Российский дипломат отметил, что сейчас ничто не свидетельствует о возможном прорыве в отношениях с Европой.

Кроме того, чиновник выразил категорическое несогласие с перспективой появления европейских войск в Украине, "в какой бы роли они там ни были".

Александр Грушко подчеркнул, что переговоры США и России, которые проходят 18 февраля в Эр-Рияде, — это "предварительные консультации, смысл которых — изложить базовые позиции сторон".

Читайте также на портале "Комментарии" — любое мирное соглашение по Украине должно базироваться на трех ключевых пунктах: независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленную надежными гарантиями безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон организовал экстренную встречу с лидерами ЕС после объявления США о начале переговоров с Россией о прекращении войны в Украине без участия Европы и Киева. Однако, несмотря на длительные дискуссии, европейские лидеры не смогли достичь консенсуса по ключевым вопросам, в частности относительно отправки войск в Украину и гарантий безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".



