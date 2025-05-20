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Война в Украине: если у Трампа нет плана Б, остается всего два варианта

The Telegraph пишет о том, что мирное соглашение Трампа и Путина кажется обреченным

сегодня, 09:06
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Кравцев Сергей

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным ключевым является вопрос: "что дальше?". Оно сейчас остается без ответа. Ведь многое теперь будет зависеть от того, имеет ли Трамп план Б на случай провала переговоров? Об этом говорится в материале научного сотрудника Defense Priorities Даниэля ДеПетриса для The Telegraph.

Война в Украине: если у Трампа нет плана Б, остается всего два варианта

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В публикации отмечается, что если у Трампа нет условного плана Б, ему придется искать его срочно. Выбор узок: либо возвращение к политике бывшего президента Джо Байдена с военной поддержкой Украины и усилением санкций, либо отступление от процесса и передача инициативы европейцам.

"Первый вариант будет популярен на Западе, но станет рецептом для новой войны. Второй вызовет крики праведного возмущения, но, все же, более морально оправдан, чем навязывание Зеленскому мирному соглашению, которое он не поддерживает", — заключил автор статьи.

Читайте также на портале "Комментарии" – несмотря на то, что Трамп с Путиным говорили около двух часов, содержание их брифингов практически противоположно. Там, где Трамп пафосно заявляет, что "немедленно начнутся переговоры по прекращению огня", Путин говорит о "возможном прекращении огня на определенный срок" когда-то потом по результатам договоренностей – а это точно не о перемирии, даже коротком. При этом оба усердно игнорируют очевидное несоответствие заявлений визави. Об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Также издание "Комментарии" сообщало – теперь не стоит мечтать о скором завершении войны: почему Трамп избрал Путина, а не Украину.




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