Война в Украине: если у Трампа нет плана Б, остается всего два варианта

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Кравцев Сергей
После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным ключевым является вопрос: "что дальше?". Оно сейчас остается без ответа. Ведь многое теперь будет зависеть от того, имеет ли Трамп план Б на случай провала переговоров? Об этом говорится в материале научного сотрудника Defense Priorities Даниэля ДеПетриса для The Telegraph.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
В публикации отмечается, что если у Трампа нет условного плана Б, ему придется искать его срочно. Выбор узок: либо возвращение к политике бывшего президента Джо Байдена с военной поддержкой Украины и усилением санкций, либо отступление от процесса и передача инициативы европейцам.
Читайте также на портале "Комментарии" – несмотря на то, что Трамп с Путиным говорили около двух часов, содержание их брифингов практически противоположно. Там, где Трамп пафосно заявляет, что "немедленно начнутся переговоры по прекращению огня", Путин говорит о "возможном прекращении огня на определенный срок" когда-то потом по результатам договоренностей – а это точно не о перемирии, даже коротком. При этом оба усердно игнорируют очевидное несоответствие заявлений визави. Об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Алексей Голобуцкий.
Также издание "Комментарии" сообщало – теперь не стоит мечтать о скором завершении войны: почему Трамп избрал Путина, а не Украину.
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