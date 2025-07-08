Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не устояла бы в войне против России без американского вооружения и храбрости украинцев. По словам американского президента, США вложили более 300 миллионов долларов, тогда как Европа – более 100 миллионов.

Война в Украине длилась бы несколько дней - Трамп

Он заявил, что без американского оружия война в Украине длилась бы несколько дней. Об этом он заявил на заседании Кабинета министров Соединенных Штатов, передает УНН.

По его словам, именно техническое преимущество, обеспеченное США, позволило Вооруженным силам Украины сдержать агрессию.

"И я скажу, что украинцы были храбрыми, но мы дали им лучшее оборудование, которое когда-либо было создано. Мы дали им противотанковые усилители, подбивавшие танки. Мы дали им новейшие и самые лучшие ракеты. Они смогли сбить многое. Знаете, наверное, это была бы очень скорая война. Это была бы война, которая длилась бы 3-4 дня, но у них было преимущество в невероятном оборудовании", – сказал Трамп.

В то же время он подчеркнул, что финансовая нагрузка на США была, по его мнению, чрезмерной по сравнению с европейскими союзниками.

Трамп также снова обратил внимание на смелость украинских военных, которые не только получили современное вооружение, но и сумели эффективно его использовать.

"И я скажу вот что, украинцы...были очень храбрыми, потому что кто-то должен управлять этим оборудованием. И многие люди, которых я знаю, не руководили бы им. У них бы не хватило смелости это сделать", – подчеркнул Трамп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что серьезно рассматривает возможность введения санкций против России. Дональд Трамп (фото из открытых источников) Об этом сообщает Clash Report. В своем заявлении американский лидер отметил, что президент России Владимир Путин "осыпает нас чепухой" (в оригинале — оскорбительное выражение, которое дословно переводится как "куча д*рьма", — также имеет значение как "ф*гня"). Трамп отметил, что эти заявления звучат убедительно, однако, по сути, ничего не означают. Он добавил, что Путин виновен в многочисленных жертвах среди военных, причем как среди своих, так и украинских солдат.