Война в Украине была неизбежной: названа поразительная роль Меркель
Война в Украине была неизбежной: названа поразительная роль Меркель

Западные лидеры, в частности Меркель, не осознали имперских амбиций Путина, а политика умиротворения и энергетическая зависимость только ускорили войну, отметил Портников.

8 октября 2025, 11:45
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель вызвала резонанс, предположив, что отказ Польши и стран Балтии от диалога с Владимиром Путиным мог усилить его агрессивность. Впрочем, журналист Виталий Портников убежден: война России против Украины была неизбежна — независимо от позиции европейских лидеров.

Война в Украине была неизбежной: названа поразительная роль Меркель

В колонке для slawa.tv Портников подчеркнул, что настоящий перелом произошел еще в 2013 году, когда Украина заявила о намерении подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Тогда даже Меркель не видела в этом шаге угрозы, которая могла бы спровоцировать Кремль. В то же время, Путин воспринял документ как выход Украины с орбиты влияния Москвы.

"Россия никогда не признавала Украину полностью независимой, а Запад рассматривал ее как суверенное государство. Именно это расхождение и делало столкновение неизбежным — независимо от того, была ли Меркель у власти", — подчеркивает Портников.

Он также обращает внимание на недостаточную готовность Запада к реальной войне, которая сохраняется и сейчас. Украина долгое время жила в иллюзиях даже после аннексии Крыма, а эти настроения лишь усилились после победы Владимира Зеленского на выборах.

Саммит "нормандской четверки" в Париже, где Меркель, Макрон и Зеленский пытались договориться с Путиным, журналист называет очередной попыткой бесполезного диалога. Хотя политическую наивность Зеленского еще можно объяснить, нежелание Меркель признать истинные намерения Путина вызывает удивление. Как подытожил Портников: она просто не поняла его целей.

Как уже писали "Комментарии", удары ВСУ по топливной и энергетической инфраструктуре РФ повлекли за собой серьезные искажения внутреннего рынка топлива в России, отметил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар.




