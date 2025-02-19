logo

BTC/USD

97132.17

ETH/USD

2739.51

LTC/USD

131.99

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Война в Украине будет продолжаться: политолог рассказал о коварных планах Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине будет продолжаться: политолог рассказал о коварных планах Путина

Для Путина невозможно остановиться, поскольку это будет признанием поражения, ведь Украина останется независимой

19 февраля 2025, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Пока Владимир Путин будет оставаться у власти в России, война в Украине будет продолжаться. Такое мнение высказал политический аналитик Тарас Загородний в интервью Главреду.

Война в Украине будет продолжаться: политолог рассказал о коварных планах Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

По его словам, для Путина невозможно остановиться, поскольку это будет признание поражения, ведь Украина останется независимой, а демилитаризация не произойдет. К тому же Россия испытывает серьезные экономические проблемы без военных контрактов, и у страны не будет возможности компенсировать потери через европейские рынки.

Загородний подчеркнул, что поэтому Путин будет продолжать агрессию, даже несмотря на экономические трудности России.

"Для Путина продолжение войны выгоднее, поскольку он надеется на то, что Украина в конце концов сломается, а украинцы свергнут Зеленского. И, кстати, многие наши международные партнеры надеются на это и с радостью приняли бы любую нестабильность в Украине", — отметил он.

В предыдущих заявлениях старший научный сотрудник New America, бывший офицер спецназовцев Лиам Коллинз отметил, что Россия не готова отступить, не сохранив хотя бы часть оккупированных территорий.

Институт изучения войны добавлял, что Москва пытается оправдать свою агрессию, заменяя реальные мотивы войны пропагандистскими нарративами.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что войну в Украине можно было бы прекратить еще несколько лет назад, и для этого не требовались бы особые дипломатические усилия.

"Комментарии" уже писали, что президент США Дональд Трамп в заявлении после переговоров России и США в Саудовской Аравии обрушился с критикой на украинское руководство, а также на президента Украины Владимира Зеленского, и заявил, что в Украине должны пройти выборы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/kFOhdWhwEDY
Теги:

Новости

Все новости