Война в Украине будет продолжаться: политолог рассказал о коварных планах Путина

Пока Владимир Путин будет оставаться у власти в России, война в Украине будет продолжаться. Такое мнение высказал политический аналитик Тарас Загородний в интервью Главреду.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

По его словам, для Путина невозможно остановиться, поскольку это будет признание поражения, ведь Украина останется независимой, а демилитаризация не произойдет. К тому же Россия испытывает серьезные экономические проблемы без военных контрактов, и у страны не будет возможности компенсировать потери через европейские рынки.

Загородний подчеркнул, что поэтому Путин будет продолжать агрессию, даже несмотря на экономические трудности России.

"Для Путина продолжение войны выгоднее, поскольку он надеется на то, что Украина в конце концов сломается, а украинцы свергнут Зеленского. И, кстати, многие наши международные партнеры надеются на это и с радостью приняли бы любую нестабильность в Украине", — отметил он.

В предыдущих заявлениях старший научный сотрудник New America, бывший офицер спецназовцев Лиам Коллинз отметил, что Россия не готова отступить, не сохранив хотя бы часть оккупированных территорий.

Институт изучения войны добавлял, что Москва пытается оправдать свою агрессию, заменяя реальные мотивы войны пропагандистскими нарративами.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что войну в Украине можно было бы прекратить еще несколько лет назад, и для этого не требовались бы особые дипломатические усилия.

"Комментарии" уже писали, что президент США Дональд Трамп в заявлении после переговоров России и США в Саудовской Аравии обрушился с критикой на украинское руководство, а также на президента Украины Владимира Зеленского, и заявил, что в Украине должны пройти выборы.