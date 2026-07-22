Война станет кардинально другой: украинцев озадачили обещаниями нового руководства ВСУ

Временный исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара провел первую встречу с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, в ходе которой стороны определили приоритеты сотрудничества. Об этом сообщили в Минобороны.

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По словам Хмары, главным принципом взаимодействия станет работа в интересах украинских военных.

"Договорились быть честными друг с другом, все разногласия решать в интересах украинских воинов", – заявил он.

Среди первоочередных задач – поддержка фронта, усиление международной помощи и наращивание ударных возможностей Украины.

"Первые наши шаги – поддержать фронт, усилить поддержку партнеров, максимально переносить войну на землю агрессора", – подчеркнул Хмара.

По его словам, Украина продолжит развивать дальнобойные средства поражения, современные технологии и асимметричные решения, чтобы сохранять технологическое превосходство над российской армией и минимизировать потери военных.

Минобороны планирует масштабировать программы deep strike, middle strike и использование наземных роботизированных комплексов.

Хмара добавил, что с Драпатым уже согласовано общее видение развития сил обороны.

"У нас есть общая позиция по развитию Сил обороны Украины. Президент поддержал наше видение. Работаем над стратегией, как завершить войну на условиях Украины и принудить Россию к долгосрочному миру", – подытожил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что назначение генерала Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ открывает новый этап для украинской армии, однако новому руководителю придется бороться не только с российской агрессией, но и с внутренними вызовами. Такое мнение высказал общественный деятель и политический эксперт Борислав Береза.