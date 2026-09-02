Война станет кардинально другой до конца года: к какому худшему сценарию стоит готовиться Украине

Осень 2026 может стать одним из важнейших отрезков войны. Россия не смогла добиться оперативного прорыва во время весенне-летней кампании, однако Кремль не демонстрирует готовность отказываться от военного давления. Напротив, Москва усиливает воздушные атаки, продолжает штурмы в Донецкой области и пытается истощать Украину ресурсно. Одновременно Киев наращивает дальнобойные удары по территории РФ, а дипломатическое окно остается открытым. По какому из трех сценариев может развиваться до конца 2026 года? Издание "Комментарии" узнало мнение трех моделей искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

По версии чат-бота ChatGPT , самый опасный сценарий на осень и начало зимы – одновременное усиление российского давления на фронте и в тылу. Кремль может наращивать ракетно-дроновые удары по энергетике и критической инфраструктуре, рассчитывая на проблемы со светом и теплом и общее истощение общества. В таких условиях ключевой задачей Украины станет удержание основных рубежей, усиление ПВО и сохранение военных резервов. Если ВСУ не допустят стратегического прорыва российских войск, осенне-зимний период может превратиться для Кремля в очередную изнурительную кампанию без достижения решающего результата.

В то же время, военная эскалация может сопровождаться усилением дипломатического давления. Москва способна использовать интенсивные атаки и угрозу тяжелой зимы как дополнительный аргумент для продвижения идеи перемирия на выгодных для себя условиях, рассчитывая на усталость части западных партнеров от затяжной войны. В таком случае Киеву придется одновременно противостоять российскому давлению на поле боя и отстаивать свои позиции на международной арене. Именно соотношение этих двух факторов — способности Украины выстоять военно-экономически и сохранить поддержку союзников — будет в значительной степени определять, с какими позициями стороны войдут в 2027 год.

Чат-бот Gemini убежден, что первый вероятный вектор развития событий предполагает длительное истощение или попытку принуждения к "заморозке". В рамках позиционного тупика Кремль будет пытаться ценой огромных потерь продавливать оборону на Донбассе, пока Украина будет методически уничтожать вражеский ОПК и нефтепереработку дальнобойными ударами. Параллельно Москва может ставить на воздушный террор против критической инфраструктуры, рассчитывая спровоцировать гуманитарный кризис, взорвать моральный дух тыла и заставить Запад давить на Киев ради фиксации линии фронта.

Альтернативным и оптимистичным для Украины сценарием является ресурсный провал агрессора с последующим перехватом инициативы ВСУ. Сочетание международных санкций, исчерпание советских запасов бронетехники и точечные удары по оперативной логистике врага способны повлечь системный сбой в обеспечении российской группировки.

Чат-бот Copilot утверждает, что одним из возможных сценариев есть усиление атак со стороны России. Кремль может сделать ставку на массированные удары по энергетической и критической инфраструктуре, чтобы оставить миллионы украинцев без света и тепла. Это создаст гуманитарный кризис и давление на власть, используя страх и усталость общества как инструмент шантажа. Альтернативой может стать стратегическая оборона Украины: если ВСУ смогут эффективно отражать атаки и удержать ключевые позиции, осень станет временем укрепления обороны и подготовки к новым контрнаступательным действиям в 2027 году. Это потребует усиления ПВО, мобилизации ресурсов и активной поддержки союзников.

Еще одним вариантом развития событий является дипломатическое давление. Кремль может использовать осень для навязывания идеи "перемирия", апеллируя к усталости Запада от войны. Если часть европейских стран поддержит такую позицию, то Киев окажется под двойным давлением — внутренним и внешним.

Таким образом все три версии ИИ считают, что осень может стать переломным моментом войны: от массированных атак Кремля до укрепления украинской обороны или попыток навязать переговоры. Каждый из этих сценариев несет свои опасности и возможности. Для Украины ключевой задачей является сохранить устойчивость, усилить военную и дипломатическую поддержку и не позволить Кремлю использовать осень как инструмент шантажа.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел длительные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Встреча проходила в закрытом формате и продолжалась около 90 минут, одной из ключевых тем стала война России против Украины.