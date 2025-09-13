Война стала еще ближе к россиянам: на какие шаги идет Кремль, чтобы защититься от дронов ВСУ

Резкое увеличение количества атак украинских дронов по целям, которые находятся глубоко на территории РФ, заставило путинский режим, пусть и временно, но прекратить предоставление интернет-услуг, вследствие чего потребители начали жаловаться на перебои в работе сетей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

В РФ начались проблемы со связью. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что количество местных отключений, которые длились от нескольких часов до нескольких недель этим летом, увеличилось из-за использования Украиной дронов для ударов по российским авиабазам. Как сообщал российский проект технической поддержки "На Связи", количество отключений мобильного интернета в июле и августе превысило 2000, что более чем втрое больше уровня июня.

"Война наконец-то дошла до России. Дроны прибывают, и вот так они пытаются защититься", — отметил директор "Общество защиты интернета", российской группы по защите цифровых прав, находящейся в изгнании, Михаил Климарев.

В публикации говорится, что из-за отключения интернета есть проблемы с работой кассовых аппаратов, а водители-доставщики не могут найти нужные адреса, ведь с навигаторами в РФ теперь настоящая беда.

"Отключения добавляют проблем российской военной экономике, которая демонстрирует признаки напряжения после лет западных санкций, введенных в ответ на полномасштабное вторжение Москвы в Украину в 2022 году. В первой половине этого года предприятия уже боролись с перебоями в цепях поставок и рекордными процентными ставками", — подчеркнули в FT.

Читайте также на портале "Комментарии" — министры финансов стран G7 на встрече в Канаде обсудили дальнейшие шаги по усилению давления на Россию с целью прекращения ее войны против Украины. В частности, пришли к согласию ускорить обсуждение дальнейшего использования замороженных российских активов. Об этом говорится в сообщении Минфина Канады, которая председательствует в G7.



