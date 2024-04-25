Война скоро будет заморожена. Получит ли Украина руки для восстановления страны

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Ткачик Олеся
Кабмин своим постановлением запретил пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Теперь, как известно, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить их только в Украине. Как считает политтехнолог Алексей Голобуцкий, это решение поставило окончательную точку в дискуссии о том, насколько правомерно было поручение МИД по приостановке доступа для украинских мужчин к предоставлению консульских услуг за рубежом.
Украинские мужчины
По его словам, в военное время этот вопрос действительно лежит не в правовой плоскости, а в морали. Причем, добавляет эксперт, акцент здесь нужно ставить не на то, морально ли заставлять граждан возвращаться, тем более если они выехали за огромные деньги, а морально ли мужчинам во время войны за выживание нации забыть об обязанностях и требовать только прав гражданина.
При этом он добавил, что ограничения не будут касаться тех мужчин льготных категорий, которые и дальше смогут получать все услуги и документы по месту своего пребывания.
Политолог Максим Яли также считает, что правительственное постановление о запрете пересылать паспорта никого из украинцев за границей не заставит вернуться, особенно если они за выезд заплатили огромные деньги.
При этом эксперт считает, что такое решение правительства может подтолкнуть мужчин к взятию гражданства других государств.
Он прогнозирует, что скоро война будет "заморожена" и Украине потребуются рабочих рук.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил , почему украинским мужчинам запретили доступ к консульским услугам.
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