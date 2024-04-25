Война скоро будет заморожена. Получит ли Украина руки для восстановления страны

Кабмин своим постановлением запретил пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Теперь, как известно, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить их только в Украине. Как считает политтехнолог Алексей Голобуцкий, это решение поставило окончательную точку в дискуссии о том, насколько правомерно было поручение МИД по приостановке доступа для украинских мужчин к предоставлению консульских услуг за рубежом.

Украинские мужчины

"Конечно, это спровоцирует еще большее возмущение, криков об антиконституционности и негуманности будет много. Но вряд ли это продлится долго",

– написал эксперт в Фейсбуке.

По его словам, в военное время этот вопрос действительно лежит не в правовой плоскости, а в морали. Причем, добавляет эксперт, акцент здесь нужно ставить не на то, морально ли заставлять граждан возвращаться, тем более если они выехали за огромные деньги, а морально ли мужчинам во время войны за выживание нации забыть об обязанностях и требовать только прав гражданина.

При этом он добавил, что ограничения не будут касаться тех мужчин льготных категорий, которые и дальше смогут получать все услуги и документы по месту своего пребывания.

Политолог Максим Яли также считает, что правительственное постановление о запрете пересылать паспорта никого из украинцев за границей не заставит вернуться, особенно если они за выезд заплатили огромные деньги.

При этом эксперт считает, что такое решение правительства может подтолкнуть мужчин к взятию гражданства других государств.

"Украина на сегодня и так является страной с самой плохой демографической ситуацией в мире. И отказываться добровольно от своих граждан, пусть и т.н. "уклонистов" – это выстрел себе в ногу даже в краткосрочной перспективе",

– написал в Фейсбуке Яли.

Он прогнозирует, что скоро война будет "заморожена" и Украине потребуются рабочих рук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил , почему украинским мужчинам запретили доступ к консульским услугам.