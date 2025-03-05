Война с РФ надолго: как не проиграть

Если в Украине наступит временный мир, период для возобновления боевых действий необходимо использовать для военной подготовки граждан, считает заместитель командира Третьей штурмовой, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Война продолжается. Фото из открытых источников

"Еще одно обязательное условие новой философии существования государства Украина, независимо от того, будет ли мир/перемирие или будет ли продолжаться активная фаза войны – массовое обучение всего населения. Предмет "Защита Украины" – для школьников, базовая военная подготовка – для студентов и чиновников, нацсопротивление – для всего населения. Надеюсь, что все эти элементы станут единой целостной системой, направленной на милитаризацию украинского общества. И мы запустим эту систему как можно скорее", – написал Максим Жорин.

Офицер ВСУ подчеркнул, что обучение населения не обязывает идти в армию, но дает базовые знания и навыки, которые спасают жизнь, а также дает осознание себя частью украинской нации, ведущей борьбу за свое будущее.

"Система безопасности сильного государства – это не только собственное вооружение и армия. Это также каждый гражданин, который умеет пользоваться оружием, оказывать медицинскую помощь, управлять дроном и имеет моральную готовность эти умения применить в случае необходимости. Нападать на такую страну будет гораздо опаснее", — подытожил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны. Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения. "У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.