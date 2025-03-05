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Война с РФ надолго: как не проиграть

Подготовка граждан к войне должна стать массовой

5 марта 2025, 21:16
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Марьян Ощановский

Если в Украине наступит временный мир, период для возобновления боевых действий необходимо использовать для военной подготовки граждан, считает заместитель командира Третьей штурмовой, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Война с РФ надолго: как не проиграть

Война продолжается. Фото из открытых источников

"Еще одно обязательное условие новой философии существования государства Украина, независимо от того, будет ли мир/перемирие или будет ли продолжаться активная фаза войны – массовое обучение всего населения. Предмет "Защита Украины" – для школьников, базовая военная подготовка – для студентов и чиновников, нацсопротивление – для всего населения. Надеюсь, что все эти элементы станут единой целостной системой, направленной на милитаризацию украинского общества. И мы запустим эту систему как можно скорее", – написал Максим Жорин.

Офицер ВСУ подчеркнул, что обучение населения не обязывает идти в армию, но дает базовые знания и навыки, которые спасают жизнь, а также дает осознание себя частью украинской нации, ведущей борьбу за свое будущее.

"Система безопасности сильного государства – это не только собственное вооружение и армия. Это также каждый гражданин, который умеет пользоваться оружием, оказывать медицинскую помощь, управлять дроном и имеет моральную готовность эти умения применить в случае необходимости. Нападать на такую страну будет гораздо опаснее", — подытожил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны. Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения. "У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5620
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