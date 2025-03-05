Война с РФ надолго: как не проиграть

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Марьян Ощановский
Если в Украине наступит временный мир, период для возобновления боевых действий необходимо использовать для военной подготовки граждан, считает заместитель командира Третьей штурмовой, подполковник ВСУ Максим Жорин.
Война продолжается. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ подчеркнул, что обучение населения не обязывает идти в армию, но дает базовые знания и навыки, которые спасают жизнь, а также дает осознание себя частью украинской нации, ведущей борьбу за свое будущее.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны. Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения. "У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.
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