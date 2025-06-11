Война Путина против Украины далека от завершения: назван коварный нюанс

Война против Украины – это не просто внешний конфликт для Владимира Путина, а главный инструмент контроля внутри России. Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Кремль не заинтересован в мире и отказался от планов полной оккупации Украины.

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"Россия не ищет мирного решения. Война — это ее единственный сценарий. Она не просто не хочет прекратить боевые действия — она сознательно наращивает их. Увеличивается количество атак, расширяется география ударов, и главная мишень — гражданское население", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, удары по мирным жителям являются для России способом давления и попыткой деморализовать украинское общество. Это намеренная стратегия.

Также советник обратил внимание на пассивность международного сообщества. По его словам, санкции против России не усиливаются, а военная помощь Украине уже долгое время остается на одном уровне.

"Отсутствие решительной реакции мира Россия воспринимает как молчаливое разрешение на преступления. Нет дополнительных санкций — значит можно бить дальше. Не увеличивают военную поддержку — значит, можно продолжать уничтожение украинских городов", — отметил Подоляк.

Он добавил, что именно такая безнаказанность позволяет Кремлю и дальше вести масштабную войну, прибегая к террору против мирного населения и эскалации насилия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украину ждут тяжелые месяцы — впереди сверхсложное лето, которое может стать поворотным в войне, заявил президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной. По его мнению, Путин воспринимает это лето как последний шанс навязать преимущество в войне. Именно поэтому Россия может бросить на фронт все, что имеет войска, ракеты, дроны, пропаганду.