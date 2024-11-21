Война проиграна: чего на самом деле испугался Путин

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Ткачик Олеся
Россия усилит информационные атаки на Украину, чтобы посеять страх и уныние, отметил в эфире 24 канала политолог Тарас Загородний.
Владимир Путин
По мнению эксперта, причиной такого информационного давления есть паника и страх в Кремле. Диктатор Владимир Путин понимает, что ситуация для России усугубляется, особенно после победы Дональда Трампа на выборах в США.
Эксперт убежден, что в Кремле нервничают, ведь приход Трампа к власти может обернуться серьезными экономическими потерями для России. По его мнению, Трамп активизирует экспорт американской нефти и газа, что существенно ударит по российскому энергетическому сектору.
Кроме того, Загородний предполагает, что новый президент США может усилить экономическое давление на Китай, которое сейчас поддерживает Россию, а также позволит Израилю атаковать Иран. Все эти события создают напряжение для Москвы, что и побуждает ее к сочинению угроз.
При этом эксперт подчеркнул, что российский ядерный шантаж продолжается с начала полномасштабного вторжения. Однако, несмотря на удары Украины по территории РФ, реальной реакции в виде ядерного удара не последовало. Блеф Кремля стал очевидным, а в последнее время США даже разрешили Украине использовать дальнобойное оружие.
Загородний отметил, что Путин традиционно обвиняет Украину в собственной агрессии, заявляя о якобы необходимости защиты. Но именно Россия начала войну, и ее угрозы становятся все менее убедительными.
Россия продолжает нагнетать ситуацию, но, по словам Загороднего, Кремль сейчас больше напуган, чем украинцы. После ударов дальнобойными ATACMS паника охватила даже российское военное командование.
При этом он подчеркнул, что украинцам важно помнить, что страна-агрессора не прекратит атак. Впрочем, силы ПВО сейчас гораздо сильнее, чем в 2022 году, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ впервые ударили по территории РФ дальнобойными ATACMS.
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