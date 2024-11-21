Война проиграна: чего на самом деле испугался Путин

Россия усилит информационные атаки на Украину, чтобы посеять страх и уныние, отметил в эфире 24 канала политолог Тарас Загородний.

Владимир Путин

По мнению эксперта, причиной такого информационного давления есть паника и страх в Кремле. Диктатор Владимир Путин понимает, что ситуация для России усугубляется, особенно после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Эксперт убежден, что в Кремле нервничают, ведь приход Трампа к власти может обернуться серьезными экономическими потерями для России. По его мнению, Трамп активизирует экспорт американской нефти и газа, что существенно ударит по российскому энергетическому сектору.

Кроме того, Загородний предполагает, что новый президент США может усилить экономическое давление на Китай, которое сейчас поддерживает Россию, а также позволит Израилю атаковать Иран. Все эти события создают напряжение для Москвы, что и побуждает ее к сочинению угроз.

При этом эксперт подчеркнул, что российский ядерный шантаж продолжается с начала полномасштабного вторжения. Однако, несмотря на удары Украины по территории РФ, реальной реакции в виде ядерного удара не последовало. Блеф Кремля стал очевидным, а в последнее время США даже разрешили Украине использовать дальнобойное оружие.

Загородний отметил, что Путин традиционно обвиняет Украину в собственной агрессии, заявляя о якобы необходимости защиты. Но именно Россия начала войну, и ее угрозы становятся все менее убедительными.

Россия продолжает нагнетать ситуацию, но, по словам Загороднего, Кремль сейчас больше напуган, чем украинцы. После ударов дальнобойными ATACMS паника охватила даже российское военное командование.

"Вопрос в том, кто больше испуган, потому что когда улетели ATACMS, то даже многие российские генералы испугались. Уже совсем понятно, что война проиграна", — добавил политолог.

При этом он подчеркнул, что украинцам важно помнить, что страна-агрессора не прекратит атак. Впрочем, силы ПВО сейчас гораздо сильнее, чем в 2022 году, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ впервые ударили по территории РФ дальнобойными ATACMS.



