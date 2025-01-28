Война придет в новую область: что будет после отступления ВСУ из Великой Новоселки

Украине было сложно удерживать Великую Новоселку из-за давления противника на фланги и угрозы линиям снабжения. Такое мнение высказал военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный во время эфира на Радио NV.

Бои за Большую Новоселку (фото из открытых источников)

По его словам, Великая Новоселка является важным укрепрайоном, который украинские силы удерживали еще с 2014 года. Населенный пункт никогда не находился под оккупацией, хотя враг неоднократно пытался его захватить, но терял потери и отступал на 5–7 километров.

Нарожный отметил, что стратегическая значимость Великой Новоселки связана с ее расположением на стыке трех областей – Днепропетровской, Запорожской и Донецкой. Это также имеет важный психологический эффект.

"То есть если мы отойдем, то это означает, что враг приблизился или даже зашел в Днепропетровскую область. Конечно, это не будет иметь никакого стратегического значения. Но психологическое значение имеет огромное", – отметил эксперт.

Он предположил, что после захвата населенного пункта противник вряд ли будет продвигаться дальше. Вместо этого оккупанты могут опрокинуть свои силы на другие направления.

"Если мы отойдем, то там сзади находится водное препятствие, на котором очень удобно удерживать оборону. Я более чем уверен, что врага там остановят", – подытожил Нарожный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что о точке ВСУ и оккупации важного форпоста на Донбассе. Российская оккупационная армия продолжает оказывать давление на украинских военных в районе населенного пункта Большая Новоселка, расположенного в Донецкой области. Однако на данный момент об оккупации поселка речь не идет.

Об этом сообщил спикер Объединенной стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов во время эфира на "Общественном". По его словам, детали боев в этом районе не разглашаются ради сохранения операционной безопасности. Тем не менее, врагу не удалось полностью захватить населенный пункт.

