Война переходит на новый этап: Зеленский озвучил срочное предупреждение

Финансы стали ключевым элементом в нынешней фазе войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с министром обороны Германии Борисом Писториусом. По его словам, сейчас как Украина, так и Россия борются не только на поле боя, но и в финансовой плоскости.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

"Мы вошли в этап войны, когда главная битва идет за финансовые ресурсы", — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что с развитием технологий происходит естественная замена устаревшей техники и вооружения, вне зависимости от политического или военного контекста.

Президент отметил, что Россия всеми силами пытается избежать усиления санкций, потому что это ограничивает ее доступ к финансированию. В то же время, Украина также нуждается в ресурсах — производство оружия уже запущено, но его объемов все еще недостаточно для удовлетворения потребностей фронта.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский также поделился данными о текущих темпах производства оружия в Украине.

Как известно, руководство Европейского Союза рассматривает новые ограничения, в частности, запрет европейским компаниям сотрудничать с двумя китайскими банками, способствовавшими России в обход санкций. Эти меры должны войти в 18-й пакет санкций ЕС, презентацию которого Еврокомиссия планирует до конца июня. Утвердить его надеются на саммит в Брюсселе 26 июня.

Этот пакет ограничений называют одним из самых сильных за время полномасштабной войны. Однако, как отмечают аналитики, его принятие может быть непростым из-за позиций отдельных стран-членов.

Между тем, в США сенаторы от обеих партий продвигают законопроект о новых жестких санкциях против России в связи с ее отказом идти на длительный мир. Документ могут вынести на рассмотрение уже на этой неделе.

Портал "Комментарии" уже писал, что 12 июня в Швеции пройдет закрытая конференция, посвященная будущему Украины, вопросам глобальной безопасности, евроатлантическим отношениям, экономике США и другим стратегическим темам. Об этом сообщает польское издание RMF24. Мероприятие состоится в режиме строгой конфиденциальности – без трансляций, брифингов или заявлений для печати.