Президент Чехии Петр Павел сообщил, что в рамках чешской инициативы по поставке снарядов Украине идет речь о поставках на 2026 год.

Война может продолжиться в 2026 году. Фото из открытых источников

Чешский президент подтвердил, что в этом году в рамках чешской инициативы Украине надеются передать 1,8 млн. артиллерийских боеприпасов.

"В то же время мы уже обсуждаем поставки боеприпасов в следующем году. Мы не можем исходить из того, что в этом году мы уже достигнем мира", – сказал чешский президент.

Если же боевые действия удастся остановить, Украина сможет пополнить этими боеприпасами свои запасы, отметил он.

"Убежден, что артиллерийская инициатива и возможность поставлять в Украину достаточное количество боеприпасов является одним из условий, как заставить Россию прийти к мнению, что смысла продолжать эту войну нет", — добавил чешский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что важнейшим фактом соглашения о полезных ископаемых является то, что никто в Украине не сочтет его самоцелью, пишет издание The Telegraph. Путина опустошают европейские города, выгоняют миллионы людей из своих домов и похищают тысячи детей", — пишет издание.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что армия РФ совершила прорыв на 5 километров, зашла в южную часть Новооленовки на Константиновском направлении, провела зачистку домов и начала закрепляться, сообщил украинский военный "Мучной". По его словам, ВСУ покинули позиции, потому что очень плотно начали работать. "Россияне уничтожили одну нашу САУшку, бронетехнику и укрытие, после чего быстро залетели на мотоциклах в деревню. Наша пехота не выдержала давления и начала Убегать", — сообщил он.