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Марьян Ощановский
Президент Чехии Петр Павел сообщил, что в рамках чешской инициативы по поставке снарядов Украине идет речь о поставках на 2026 год.
Война может продолжиться в 2026 году. Фото из открытых источников
Чешский президент подтвердил, что в этом году в рамках чешской инициативы Украине надеются передать 1,8 млн. артиллерийских боеприпасов.
Если же боевые действия удастся остановить, Украина сможет пополнить этими боеприпасами свои запасы, отметил он.
Ранее портал "Комментарии" сообщал , что важнейшим фактом соглашения о полезных ископаемых является то, что никто в Украине не сочтет его самоцелью, пишет издание The Telegraph. Путина опустошают европейские города, выгоняют миллионы людей из своих домов и похищают тысячи детей", — пишет издание.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что армия РФ совершила прорыв на 5 километров, зашла в южную часть Новооленовки на Константиновском направлении, провела зачистку домов и начала закрепляться, сообщил украинский военный "Мучной". По его словам, ВСУ покинули позиции, потому что очень плотно начали работать. "Россияне уничтожили одну нашу САУшку, бронетехнику и укрытие, после чего быстро залетели на мотоциклах в деревню. Наша пехота не выдержала давления и начала Убегать", — сообщил он.
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