Война не за территории: На Западе объяснили, чего на самом деле хочет Путин в Украине

Перед первым президентским сроком Дональда Трампа в США Россия рассматривала его как потенциального союзника из-за обещания рассмотреть возможность отмены экономических санкций. Однако эти надежды быстро исчезли, когда республиканец стал первым американским лидером, одобрившим поставки оружия Украине, сообщает The Times.

Владимир Путин

По данным издания, во время своего второго срока Трамп проявлял большее понимание противодействия российским попыткам помешать вступлению Украины в НАТО. В то же время, даже временное прекращение помощи другим странам со стороны Вашингтона не внушает Москве больших надежд на улучшение отношений с США.

Как напоминает The Times, кремлевский диктатор Владимир Путин стремится удержать контроль над Крымом и еще четырьмя украинскими регионами, а также добиться нейтрального статуса Украины, что означало бы отказ от евроатлантического курса.

В то время как Запад воспринимает развязанную Россией войну как борьбу за территории, кремлевские политики и эксперты убеждены, что для Путина главной целью является установление в Украине пророссийского правительства.

По мнению российского политолога Татьяны Становой, Трамп не сможет предложить мирное соглашение, удовлетворяющее обе стороны. Она отметила, что, хотя Путин и стремится к захвату территорий, его основная цель — сделать Украину лояльной Кремлю. Однако эта задача для него остается недостижимой, и Трамп не сможет предоставить Путину желаемое, отметила россиянка.

Станова подчеркнула, что российские чиновники внимательно следят за развитием событий, поскольку любые изменения могут создать новые возможности для продвижения интересов Кремля.

При этом в статье отмечается, что заявления Трампа о возможном применении силы по установлению контроля над Гренландией и Панамским каналом, а также экономическое давление на Канаду уже используются некоторыми российскими чиновниками в качестве аргумента в пользу войны против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда Трамп хочет прекратить войну в Украине.



