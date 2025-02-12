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Война не помеха: почему на самом деле Украину не берут в НАТО

Украина без НАТО: что думают военные о невозможности членства в Альянсе

12 февраля 2025, 22:10
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Кречмаровская Наталия

Заявления о невозможности вступления Украины в НАТО звучат все громче. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist оценил шансы Украины на вступление в НАТО, признав, что они сейчас выглядят маловероятными.

Война не помеха: почему на самом деле Украину не берут в НАТО

Фото портал "Комментарии"

Отчаялись во вступлении в НАТО и военные, однако четко понимают, что нужно делать без полноценной защиты Альянса.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал свое видение реалий для Украины.

“Я не верю в то, что мы попадем в НАТО в ближайшей перспективе. В первую очередь, потому что все прекрасно понимают: НАТО не готова к войне с РФ. Это видно по их реакции на события и поведение”, — отметил военный.

По его словам, также видно, что НАТО уже отстает от тех технологий, которые важны для войны. Военный подчеркнул, что в Альянсе есть мощные отдельные блоки типа авиации и флота. Однако флот, по опыту Украины, довольно быстро можно "положить" благодаря средствам, которые стоят в десятки или даже в сотни раз дешевле.

“НАТО есть над чем работать, чтобы быть готовым к современной войне. И технологично и нравственно. Поэтому никто нас в альянс не возьмет – потому что они сами к этому не готовы. Нам обязательно нужно развивать сотрудничество, однако какой-то кардинально другой привлеченности от них можно не ждать”, — подчеркнул Жорин.

Напомним, что Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", допустил отмену военного положения.

Гарант подчеркнул, что прекращения огня только для прекращения огня не будет. По его словам, прекращение огня может являться частью завершения горячей фазы войны. И тогда, по словам президента Украины, следует понимать, что такое гарантии безопасности.




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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5594
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