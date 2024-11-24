Украинские военные должны постепенно отходить с территорий Курской области, поскольку содержание этого плацдарма не является стратегически целесообразным, заявил в эфире "Эспрессо" генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Победа Украины

По его словам, операция Вооруженных сил Украины в Курской области была спланирована блестяще и выполнена при обстоятельствах, когда враг не ожидал такого развития событий.

"Мы смогли занять значительную территорию Курской области тогда, когда враг был не готов к этому. Это была правильно спланированная операция, которую враг не ожидал и не имел сил и средств, чтобы противодействовать там. Мы же не говорим о каких-то войсках и линиях обороны, которые одолевали наша армия. В Курской области во время проведения этой операции российские срочники, ФСБ и росгвардейцы просто убегали из позиций. Именно поэтому нам удалось занять такую обширную территорию", — пояснил Маломуж.

При этом эксперт убежден, что главным фактором эффективности украинских действий является внезапность. Он предположил, что командование ВСУ предположительно готовит удары по территориям Белгородской и Брянской областей, а также по временно оккупированным территориям. Враг не имеет там укрепленных районов, и это открывает возможности для маневренной войны, добавил Маломуж.

Однако удержание территорий Курской области, по его словам, является очень сложной задачей из-за активного наращивания усилий врага в этом регионе.

Маломуж отметил, что в условиях маневренной войны важно сохранять ресурсы и избегать лишних потерь. По его мнению, содержание плацдарма в Курской области не имеет стратегического смысла. Эксперт добавил, что Силы обороны должны маневрировать, проводить удары и отходить, если нет позиций, которые можно эффективно защищать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что позиции в Курской области важнее удержать, чем Донбасс.



