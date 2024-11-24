Война на территории РФ: стало известно, какую операцию планирует командование ВСУ

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Ткачик Олеся
Украинские военные должны постепенно отходить с территорий Курской области, поскольку содержание этого плацдарма не является стратегически целесообразным, заявил в эфире "Эспрессо" генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.
Победа Украины
По его словам, операция Вооруженных сил Украины в Курской области была спланирована блестяще и выполнена при обстоятельствах, когда враг не ожидал такого развития событий.
При этом эксперт убежден, что главным фактором эффективности украинских действий является внезапность. Он предположил, что командование ВСУ предположительно готовит удары по территориям Белгородской и Брянской областей, а также по временно оккупированным территориям. Враг не имеет там укрепленных районов, и это открывает возможности для маневренной войны, добавил Маломуж.
Однако удержание территорий Курской области, по его словам, является очень сложной задачей из-за активного наращивания усилий врага в этом регионе.
Маломуж отметил, что в условиях маневренной войны важно сохранять ресурсы и избегать лишних потерь. По его мнению, содержание плацдарма в Курской области не имеет стратегического смысла. Эксперт добавил, что Силы обороны должны маневрировать, проводить удары и отходить, если нет позиций, которые можно эффективно защищать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что позиции в Курской области важнее удержать, чем Донбасс.
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