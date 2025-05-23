Война может закончиться уже летом: что будет с Украиной

Российско-украинская война закончится уже в этом году, по крайней мере, прекратятся активные боевые действия — возможно уже до конца июня. Такой прогноз составили аналитики центра геополитики JPMorganChase.

РФ может остановить войну. Фото из открытых источников

Они отмечают, что темпы продвижения российской армии слишком медленны и не оправдывают потерь. В ближайшее время Кремль будет вынужден пойти на дипломатическое урегулирование конфликта. К этому Путина будто бы побуждает личная встреча с Трампом, а к ней никакого реального прогресса не будет, считают аналитики.

Сам характер послевоенного мира, по мнению аналитиков, зависит от того, какие гарантии получит или не получит Украина от Запада. В общей сложности они видят четыре базовых сценария.

Корейский – лучший вариант, его вероятность 15%. Украина не получает членства в НАТО, Россия оставляет оккупированные территории, но в Украине размещаются европейские войска. Этот сценарий открывает Украине дальнейший путь к демократическому развитию и экономическому процветанию.

Израильский – хороший вариант, 20%. Украина получает значительную и длительную военную и экономическую поддержку, но без большого присутствия иностранных войск на ее территории. Украина становится достаточно сильной, чтобы сдерживать Россию, но угроза нового вторжения остается навсегда.

Грузинский – плохой вариант, вероятность 50%. Украина не получит существенной поддержки Запада, и будет постепенно терять даже то, что имела до сих пор. Процесс интеграции с Западом будет остановлен и постепенно Украина вернется в орбиту Москвы.

Белорусский – самый плохой, 15%. Если США повинностью откажутся от поддержки Украины или даже станут на сторону России, Кремль сможет продавить вариант полной капитуляции Украины, сделав ее еще одним вассалом России. Это будет полная победа Москвы, крушение Запада и старого мирового порядка как такового.