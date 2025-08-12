Война может закончиться по российскому сценарию: названы страшные перспективы для мира

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война, которую ведет Россия против Украины, не может завершиться на условиях Кремля, ведь это обернется глобальным кризисом и развалом системы международных отношений. В эфире телеканала FREEДОМ он подчеркнул, что Россия остается единственной стороной, абсолютно не готовой завершать войну.

Фото: из открытых источников

Подоляк считает, что в ходе возможных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске российский лидер может пытаться манипулировать темой прекращения огня. Однако, по словам советника, "своего он не добьется", поскольку цель Путина – это не только контроль над территориями, но и "уничтожение Украины как субъекта".

"Путин хочет не территории. Не в этом вопрос. Путин четко говорит: “Я хочу регион влияния. Я хочу, чтобы Украины как субъекта не было". Безусловно, он хочет, чтобы не было Зеленского как президента Украины, какой самостоятельный субъект", — отметил Подоляк.

По его мнению, геополитические амбиции Путина не ограничиваются Украиной, он также пытается распространить свое влияние на Молдову. Для достижения целей Кремль требует не только разоружения Украины, но и устранения возможности самостоятельно принимать внешне- и внутриполитические решения.

"Это будет не просто фактическая оккупация территории, это будет идеологическая оккупация", — подчеркнул советник, добавив, что даже Дональд Трамп это понимает в преддверии возможных переговоров.

Подоляк убежден, что Россия не оставит войну добровольно.

"РФ не выйдет из войны. Они не могут выйти из войны. Они должны проиграть стратегически, они должны получить резко возросшую цену войны, которая будет плачевно и очень разрушительно сказываться на их экономике", — пояснил он.

Любые альтернативные сценарии, по его словам, только затянут конфликт и могут спровоцировать его эскалацию.

"Очевидно два момента. Первое — война не может завершиться по российскому сценарию, иначе это разрушит международные отношения. Второе — Россия не готова признавать свои потери и фиксировать поражения, поэтому не способна вести реальные переговоры. Мне кажется, что российского сценария, который можно будет продавить в рамках переговорного процесса.

