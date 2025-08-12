Война может очень быстро закончиться поражением Украины: Арестович о настроениях США относительно Зеленского

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В конце недели ожидается чрезвычайно важная встреча, которая, возможно, приблизит Украину к миру. Вероятные результаты переговоров президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина спрогнозировал бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, Зеленский для Трампа и Путина — уже все. Трамп, как отметил Арестович, заявляет, что Зеленский вне игры. Он напомнил: Вэнс уже заявил, что "США перестают финансировать войну в Украине". А без этой помощи, как отметил бывший советник, война скоро закончится поражением Украины.
В такой ситуации, по его словам, Украину могут захлестнуть новые протесты, в которых ненароком прозвучит желание мира.
Бывший советник предполагает, что наиболее вероятным сценарием является заморозка по линии разграничения. Однако могут быть и другие варианты, в том числе с уступками со стороны, которые могут удивить многих.
По словам Арестовича, Путину нужен мир и снятие санкций, Трампу нужен мир в Украине, чтобы иметь, что продемонстрировать как успех своим оппонентам и сторонникам. Задание Зеленского в этом раскладе, по мнению Арестовича, подписать перемирие и уйти.
