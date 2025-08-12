Война может очень быстро закончиться поражением Украины: Арестович о настроениях США относительно Зеленского

В конце недели ожидается чрезвычайно важная встреча, которая, возможно, приблизит Украину к миру. Вероятные результаты переговоров президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина спрогнозировал бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

По его словам, Зеленский для Трампа и Путина — уже все. Трамп, как отметил Арестович, заявляет, что Зеленский вне игры. Он напомнил: Вэнс уже заявил, что "США перестают финансировать войну в Украине". А без этой помощи, как отметил бывший советник, война скоро закончится поражением Украины.

"Если Зеленский будет сопротивляться договоренностям Трампа и Путина, то его могут на Западе прямо назвать коррупционером и предъявить доказательства — а их достаточно. Собственно, уже назвали — в ходе картонного майдана", — пояснил Арестович.

В такой ситуации, по его словам, Украину могут захлестнуть новые протесты, в которых ненароком прозвучит желание мира.

"На фоне больших проблем на фронте это приобретет кумулятивный эффект. Теперь ситуация на фронте быстро меняется не в сторону Украины и это было давно очевидным. Дело идет к остановке войны и к скорым выборам", — отметил Арестович.

Бывший советник предполагает, что наиболее вероятным сценарием является заморозка по линии разграничения. Однако могут быть и другие варианты, в том числе с уступками со стороны, которые могут удивить многих.

По словам Арестовича, Путину нужен мир и снятие санкций, Трампу нужен мир в Украине, чтобы иметь, что продемонстрировать как успех своим оппонентам и сторонникам. Задание Зеленского в этом раскладе, по мнению Арестовича, подписать перемирие и уйти.

"Если и наступит мир после саммита на Аляске, без изменения проектности Украины он продержится очень недолго. А сейчас мы только вступаем в политическую ось, когда Трамп и Путин достигнут каких-то договоренностей, сделают сенсационные заявления, а Зеленский эти договоренности, пожалуй, не примет", — предположил бывший советник.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили о необходимости новой "формулы мира".