Война могла закончиться в 2022 году: что помешало

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Slava Kot
Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский считает, что война в Украине могла закончиться в 2022 году после удачного контрнаступления украинских сил. По его словам, этому помешали международные партнёры Украины.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Денис Ярославский в эфире телеканала "Киев 24" упомянул о контрнаступлении Украины в 2022 году, когда удалось освободить часть Херсонской и Харьковской области. Командир разведки считает, что это событие могло стать переломным в войне.
Военный утверждает, что война в Украине могла закончиться в 2022 году, однако этому помешали партнеры Украины.
По его словам, теперь украинскому обществу нужно прислушаться к плану президента, который он представил на 1000 день после начала полномасштабного вторжения России. Ярославский считает, что это даст шанс на "солидарность, единство и мужественное завершение войны".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что через 10-15 дней следует ожидать отхода украинских сил с некоторых позиций на востоке.
Также "Комментарии" писали о Зеленском, который объяснил, от кого зависит окончание войны в Украине.
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