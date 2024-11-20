Война могла закончиться в 2022 году: что помешало

Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский считает, что война в Украине могла закончиться в 2022 году после удачного контрнаступления украинских сил. По его словам, этому помешали международные партнёры Украины.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Денис Ярославский в эфире телеканала "Киев 24" упомянул о контрнаступлении Украины в 2022 году, когда удалось освободить часть Херсонской и Харьковской области. Командир разведки считает, что это событие могло стать переломным в войне.

"Прошли с боями от Балаклеи до Изюма. 10 сентября, зашли в Изюм, и уже 11 сентября Изюм был освобожден. Эти ощущения, которые мы тогда испытывали, я считаю это незабываемые ощущения. Действительно, это контрнаступление могло завершиться окончанием войны", — сказал Ярославский.

Военный утверждает, что война в Украине могла закончиться в 2022 году, однако этому помешали партнеры Украины.

"Но наши партнеры не дали нам этого сделать по своим убеждениям. Мы не вошли в Белгородскую область и не завершили войну. Я говорю вам с полной уверенностью, что могли завершить эту войну еще в 2022 году. Но, к сожалению, сейчас она продолжается" , – указывает Ярославский.

По его словам, теперь украинскому обществу нужно прислушаться к плану президента, который он представил на 1000 день после начала полномасштабного вторжения России. Ярославский считает, что это даст шанс на "солидарность, единство и мужественное завершение войны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что через 10-15 дней следует ожидать отхода украинских сил с некоторых позиций на востоке.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который объяснил, от кого зависит окончание войны в Украине.