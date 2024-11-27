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Война изменилась: нардеп рассказал, от чего чаще всего погибают военные

Только 10% поражений на поле боя от стрелкового оружия

сегодня, 22:42
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Марьян Ощановский

Боевые действия на юге и востоке Украины кардинально изменились, рассказал народный депутат Олег Дунда.

Война изменилась: нардеп рассказал, от чего чаще всего погибают военные

На фронте стало больше дронов. Фото из открытых источников

По его словам, одним из ключевых факторов поражения в поле боя стали ударные беспилотники.

"Большая составляющая – это дроновые технологии. Небольшое количество стрелковых боев. В последнее время количество пораженных наших бойцов от стрелкового оружия составляет максимум 10%. Большая часть поражений – либо от артиллерийского огня, либо от дронов. И это совершенно меняет картину на поле боя", – рассказал Олег Дунда.

Политик добавил, что армия Северной Кореи, военные которой недавно участвуют в войне РФ против Украины, настроена на стрелковое вооружение и ракетные технологии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские банки готовятся к дальнейшему усилению денежной политики Центробанка РФ из-за всплеска инфляции на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля. Отмечается, что настроения русских банков заметно поменялись за последний месяц. В конце октября котировки денежного рынка закладывали текущий уровень ставки (21%) как предельный. Теперь, согласно котировкам, банки ждут еще два повышения и ставку на уровне 23% в конце 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усилили атаки в Харьковской области, однако не имеют успеха, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ сообщил, что подразделения бригады не только отражают штурмы противника, но и проводят контрнаступательные действия. По его словам, 3-я рота 2-го мехбата Третьей штурмовой зачистила населенный пункт Копанки, выбив оттуда россиян и пленив группу россиян.



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Источник: https://t.me/novynylive/129618
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