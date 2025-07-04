Война изменилась: какое опасное оружие РФ теперь применяет против Украины

Спецслужбы Нидерландов собрали доказательства широкомасштабного использования российскими войсками запрещенного химического оружия в войне против Украины. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Химоружие. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны заявил, что спецслужбы его страны могут подтвердить, что Россия усиливает использование химического оружия, и призвал к введению более жестких санкций против Москвы.

"Это усиление вызывает беспокойство, поскольку является частью тенденции, которую мы наблюдаем уже несколько лет, когда использование Россией химического оружия в этой войне становится все более нормальным, стандартным и распространенным", – отметил министр.

Глава военной разведки Нидерландов Питер Рисинк заявил, что выводы основаны на "собственной независимой разведке".

Брекельманс отметил, что усиленное использование химического оружия Россией представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран.

"Мы должны еще больше усилить давление. Это означает рассмотреть возможность введения дополнительных санкций и, в частности, не допустить их (Россию) к участию в международных органах, таких как Исполнительный совет ОЗХЗ", – сказал он.

Нидерландские военные и общие разведывательные службы, сотрудничая с иностранными партнерами, заявляют, что обнаружили конкретные доказательства интенсификации производства химического оружия в России.

Это включает усиление научно-исследовательских возможностей и вербовку ученых для разработки химического оружия, заявил Рисинк. Он подчеркнул, что российские чиновники дали солдатам инструкции по использованию ядовитых боевых веществ.

По словам Брекельманса, по меньшей мере три смерти украинцев связаны с использованием химического оружия, а более 2500 человек, раненных на поле боя, сообщили украинским органам здравоохранения о симптомах, связанных с химическим оружием.

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