"Война из-за вас": в Буковеле отказались обслуживать мужчин, имеющих прописку на Донбассе

В Буковеле возник конфликт из-за прописки отдыхающих: мужчине и его друзьям отказали в аренде лыж в центре Dzvin-Ski из-за их донецких и луганских паспортов. Видео с этим инцидентом было опубликовано в TikTok.

Фото: скриншот

Отдыхающий заявил, что ему и его спутникам отказали в услугах, поскольку у них была прописка в Донецкой и Луганской областях. Работник станции объяснил, что таких людей не обслуживают.

"Из-за вас началась война, но мы — единственная страна. Я горжусь тем, что я из Донецкой области, а ребята — из Луганской, Запорожской и Херсонской. А Dzvin-Ski — это не важно", — сказал он.

На видео также виден сотрудник, который, вероятно, отказал в предоставлении услуг. Это видео набрало более 710 000 просмотров, несмотря на то, что его автор имеет только 850 подписчиков. В комментариях люди поделились на два лагеря: одни поддержали мужчину, другие посоветовали ему идти воевать, а не отдыхать в Буковеле.



Совладелец проката комментировал ситуацию, отметив, что сам служит на фронте и посоветовал не нагнетать ситуацию.



Согласно заявлению представителей Dzvin-Ski, мужчина действительно получил лыжи и покатался, после чего вернул их. Центр отметил, что с 2014 года активно помогает военным, а все сотрудники организации соблюдают принципы равного отношения к клиентам без привязки к их месту регистрации. Они объяснили, что администратор попросил дополнительный документ у клиентов не из-за пристрастности, а для обеспечения надлежащей организации работы. Илья предоставил загранпаспорт, а его товарищ – водительское удостоверение, после чего они отправились кататься.

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