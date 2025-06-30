Война идет в новый регион: аналитики впервые обозначили серую зону на Днепропетровщине

На карте боевых действий, публикуемой аналитическим проектом DeepState, впервые с начала полномасштабного вторжения России появилась серая зона на территории Днепропетровской области.

Наступление РФ на Днепропетровщине (фото из открытых источников)

По данным проекта, серый сектор заходит за административную границу области примерно на 800 метров. Он лежит в районе реки Волча между селом Дачное (под контролем Украины) и селом Новоукраинка, что ближе к временно оккупированным территориям и находится в серой зоне.

Кроме того, DeepState указывает, что российские войска почти вплотную подошли к админгранице с другой стороны Дачного — за селом Ялта. На этом участке серая зона также частично входит на территорию Днепропетровщины.

Вместе с тем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко уточнил, что сейчас бои ведутся вблизи административного предела. По его словам, враг также совершает атаки FPV-дронами в пределах области.

Глава комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские войска оккупировали первый населенный пункт на Днепропетровщине – село Дачное. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг информацию о прорыве фронта в Днепропетровской области.

"На Днепропетровщину, по состоянию на сегодняшний день, россияне не прорвались. Бои идут вблизи админграницы, также россияне залетают на Днепропетровщину фпв-дронами. Но прорыва сейчас нет, бои сложные", — сообщил Коваленко.

Также "Комментарии" писали о том, что российская армия окончательно провалила план Путина в Украине . Россия начала летнюю наступательную кампанию на востоке Украины, медленно продвигаясь вперед, благодаря численному превосходству в войсках и значительному арсеналу вооружения. Издание The Washington Post отмечает, что в ближайшие месяцы могут стать критическими для кремлевского лидера Владимира Путина, пытающегося заставить Украину к капитуляции.





Впрочем, несмотря на упорные бои, прогресс российских войск за последние два года остается крайне медленным. Аналитики указывают на системные проблемы внутри российской армии как главную причину этого.