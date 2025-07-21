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Война будет продолжаться вечно: стало известно, почему агрессия РФ прекратится даже после смерти Путина.

Россия будет продолжать агрессивную политику и дальше искать "внешних врагов" вблизи собственных границ.

21 июля 2025, 07:45 comments2169
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Клименко Елена

Россия уже не способна вернуться в мирное существование, поэтому даже смерть Владимира Путина, инициатора войны в Украине, не остановит ее агрессивную политику, считает немецкий военный историк Маркус Койпп

Война будет продолжаться вечно: стало известно, почему агрессия РФ прекратится даже после смерти Путина.

Фото: скриншот

В комментарии для австрийской газеты Kurier объяснил, почему Кремлю выгодна длительная война. Он подчеркнул, что для нынешней власти РФ война стала эффективным инструментом для тотальной мобилизации населения и контроля за экономикой и обществом. В то же время мир может привести к экономическому упадку государства-агрессора.

"Если война — это бизнес-модель, то России всегда нужен враг. Она постоянно ищет новые поля боев или поводы для вторжения. Неважно, когда и как умрет Путин — будь то насильственная смерть или естественная — следующее руководство продолжит ту же линию", — отметил Койпп.

Он считает, что даже при снижении интенсивности боевых действий российско-украинская граница будет оставаться "кровоточивой раной" с периодическими столкновениями. Кроме того, Россия не откажется от агрессивной политики и будет искать "врагов" не только на своих границах, но и в глобальном масштабе.

Койпп также предупредил, что соседям России следует готовиться к новым спецоперациям в регионах Кавказа или странах Балтии.

"Нужно избавиться от иллюзий относительно возможности партнерства с Россией в европейском пространстве. Идея о мирном сосуществовании с такой империей — одна из самых больших ошибок последних десятилетий. Придется много времени, чтобы отказаться от этого заблуждения", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что генерал австралийской армии Мик Райан считает, что Путин стремится завершить войну против Украины уже в этом году из-за страха экономического краха.

Как уже писал портал "Комментарии", Украина должна сосредоточиться на развитии собственного оборонно-промышленного комплекса и совершении атак по враждебной территории — именно такие действия могут изменить ход войны. Об этом в интервью Главред заявил политический и экономический аналитик Тарас Загородний.



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Источник: https://kurier.at/politik/ausland/russland-ukraine-krieg-putin-keupp-verhandlungen-ende-oesterreich/403059072
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