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Кравцев Сергей
На днях российский диктатор Владимир Путин заговорил о меморандуме, который в будущем может привести к договору о мире в Украине. Но теперь власти РФ придумали причину, чтобы сорвать возможное подписание. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.
Переговоры. Фото: из открытых источников
В комментарии СМИ директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил давний пропагандистский лозунг, что для подписания документа необходима "новая власть" в Украине. По его словам, глава Верховной Рады может не подойти на роль подписанта, а президент Украины Владимир Зеленский якобы нелегитимный.
Представитель МИД РФ говорит, что нужно быть точно уверенным, что от официального Киева подписывает договоренность об урегулировании ж "человек, который имеет на то мандат народа", "иначе будут проблемы". Причем он сразу акцентировал, что Зеленский не подходит на роль подписанта.
Он также указал, что меморандуму, который Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом, "нужен новый подписант", однако сейчас это якобы "является проблемой". Кроме того, Мусихин добавил, что нужно будет задуматься и о подписанте документов по урегулированию в целом.
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