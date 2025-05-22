Война будет продолжаться: у Путина придумали причину не подписывать меморандум с Украиной

На днях российский диктатор Владимир Путин заговорил о меморандуме, который в будущем может привести к договору о мире в Украине. Но теперь власти РФ придумали причину, чтобы сорвать возможное подписание. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Переговоры. Фото: из открытых источников

В комментарии СМИ директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил давний пропагандистский лозунг, что для подписания документа необходима "новая власть" в Украине. По его словам, глава Верховной Рады может не подойти на роль подписанта, а президент Украины Владимир Зеленский якобы нелегитимный.

"Важно то, чья подпись (на документах – ред.), потому что сейчас нынешний их руководитель уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то, что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом", — сказал он.

Представитель МИД РФ говорит, что нужно быть точно уверенным, что от официального Киева подписывает договоренность об урегулировании ж "человек, который имеет на то мандат народа", "иначе будут проблемы". Причем он сразу акцентировал, что Зеленский не подходит на роль подписанта.

"Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента (в данном случае Руслана Стефанчука – ред.) какие-то полномочия по подписанию. Позволят ли ему это делать внутри собственной страны — большой вопрос", — заявил чиновник.

Он также указал, что меморандуму, который Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом, "нужен новый подписант", однако сейчас это якобы "является проблемой". Кроме того, Мусихин добавил, что нужно будет задуматься и о подписанте документов по урегулированию в целом.

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