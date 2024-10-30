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Война близится к критической точке: как помешать РФ победить

Если в течение нескольких последующих месяцев не будут приняты меры, преимущество РФ на поле боя станет необратимым

сегодня, 11:50
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Ткачик Олеся

Война в Украине близится к критическому моменту, и если в ближайшие месяцы не будут предприняты решительные действия, военное превосходство России может стать необратимым. Такое мнение высказал в статье для Atlantic Council научный сотрудник Национального института стратегических исследований и аналитик организации "Вернись живым" Николай Белесков.

Война близится к критической точке: как помешать РФ победить

Война в Украине

Белесков подчеркнул, что Украина нуждается в значительном увеличении военной помощи и снятии ограничений на использование западного оружия. Он считает жизненно важным сохранить боеспособность украинских сил и наносить Кремлю все большие расходы, в то же время уверяя, что поддержка Запада будет оставаться непоколебимой.

По словам эксперта, несмотря на недавние наступления Россия не достигла решающих прорывов, однако локальные успехи Москвы на Донбассе влияют на психологическое состояние украинского населения. Белесков также указывает на то, что регулярные сообщения о продвижении российских войск могут снижать решительность западных партнеров и усугублять сомнения в продолжении поддержки Киева.

В то же время, по мнению Белескова, серьезные потери России свидетельствуют о том, что вторжение далеко от запланированного сценария. Москва недавно обратилась в Северную Корею за дополнительными силами, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин стремится избежать еще одной мобилизации, что может иметь политические риски. Это позволяет России продолжать боевые действия в Украине, избегая привлечения большого количества русских гражданских.

Эксперт считает, что значительное влияние на ситуацию будут иметь результаты президентских выборов в США 5 ноября. Новый лидер США, кто бы ни победил, унаследует конфликт в Украине, который потребует безотлагательного внимания, чтобы не допустить российской победы, что может стать символом ослабления Запада и изменить геополитический баланс на десятилетия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе начали говорить о том, что выигрыш Украине в войне несет определенные "риски", поэтому поддержку Киева нужно пересмотреть.




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Источник: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putin-is-creating-the-conditions-for-russian-victory-in-ukraine/
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