logo

BTC/USD

97507.77

ETH/USD

2672.65

LTC/USD

128.08

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

43.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Война 21 века: Минобороны мобилизует искусственный интеллект
commentss НОВОСТИ Все новости

Война 21 века: Минобороны мобилизует искусственный интеллект

Украина готовит уникальный испытательный полигон

сегодня, 12:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Разминирование территорий – один из самых сложных вызовов для Украины. Традиционные методы требуют значительных ресурсов и времени, а главное – подвергают саперам опасности. Чтобы сделать процесс более эффективным и безопасным, Минобороны инициирует создание специального полигона для испытаний новейших технологий, включая искусственный интеллект. Такой шаг может изменить подход к обезвреживанию взрывоопасных предметов и ускорить гуманитарное разминирование.

Война 21 века: Минобороны мобилизует искусственный интеллект

Фото сгенерированное ИИ

Министерство обороны Украины вместе с партнерами рассматривает возможность создания испытательного полигона для тестирования современных технологий разминирования. Особое внимание уделяется искусственному интеллекту, который может значительно повысить эффективность этого процесса.

Инициативу обсудили во время встречи представителей Минобороны, Минэкономики, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Программы развития ООН и других заинтересованных сторон. Участники акцентировали внимание на необходимости внедрения инновационных методов распознавания заминированных территорий и автоматизации разминирования.

"Находящийся в распоряжении Минобороны полигон может стать уникальной платформой для проведения совместных исследований, испытаний и обучения", — подчеркнула представитель секретариата Национального органа противоминной деятельности, начальник отдела управления информацией противоминной деятельности управления противоминной деятельности Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Ольга Дробот.

Одним из ключевых аспектов будущего полигона станет использование нейросетей для автоматического распознавания минных полей. Также планируется интеграция алгоритмов искусственного интеллекта в анализ спутниковых и аэрофотосъемок. Это позволит оперативно картографировать опасные зоны и значительно ускорить процесс разминирования.

Специалисты работают над техническим обоснованием проекта и определением потенциальных локаций для размещения полигона. У Украины уже есть положительный опыт применения технологий ИИ в военной сфере, поэтому создание такого испытательного центра станет важным шагом к повышению безопасности и ускорению гуманитарного разминирования.

Развитие этих инициатив будет способствовать не только внутренней безопасности страны, но и откроет новые возможности для международного сотрудничества в сфере противоминной деятельности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина получает значительную международную поддержку в борьбе с последствиями российской агрессии. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в коалицию гуманитарного разминирования присоединились около 50 стран. Вместе с более чем 4 тысячами саперов и современной техникой, эти усилия помогают освобождать украинские земли от опасных мин и боеприпасов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mod.gov.ua/news/minoboroni-inicziyuye-stvorennya-poligonu-dlya-testuvannya-novih-tehnologij-rozminuvannya-z-vikoristannyam-sh-i
Теги:

Новости

Все новости