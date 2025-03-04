Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн провели переговоры в Кремле, в ходе которых обсудили войну России против Украины. Об этом сообщают российские СМИ.

Мин Аун Хлайн (фото из открытых источников)

"Мы понимаем ситуацию в России. Мы полностью поддерживаем спецоперацию в Украине. И я уверенно могу сказать: победа будет за вами", – заявил Мин Аун Хлайн.

Он также выразил мнение, что "благодаря усилиям России мир движется к многополярности, но западные страны начали этому противодействовать".

"Именно поэтому мы и получили ситуацию в Украине", – отметил Мин Аун Хлайн.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что рейтинг Путина в США остается преимущественно негативным, однако за последний год произошли определенные изменения. Среди американцев Путин стал менее отрицательным, особенно это касается приверженцев Республиканской партии и американской молодежи.

Согласно результатам опроса YouGov, отрицательный рейтинг Путина в США упал с 82% в прошлом году, до 75% по результатам опроса в феврале 2025 года. Таким образом, российский диктатор улучшил свой рейтинг в США на 7 процентных пунктов. Наиболее положительно к Путину в США относится группа людей 18-29 лет – 20%. В прошлом году положительное отношение к Путину в этой возрастной категории составило 7%. Старшие возрастные группы имеют показатель 10-11% положительного отношения к российскому диктатору, а наименьший результат у Путина среди американцев старше 65 лет – 7%.

Также заметно изменилось отношение к Путину среди сторонников Республиканской партии. Из 10% прошлого года, в 2025 году положительно к Путину относятся 18% республиканцев. Что касается демократов, то у них уровень поддержки Путина за год практически не изменился и находится на уровне 6-8%.

