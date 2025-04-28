Вот эти города РФ хочет захватить, прежде чем «заморозить» войну

Российская армия испытала существенное истощение и требует оперативной паузы в ближайшее время для восстановления резервов и накопления сил. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день остатками своих подразделений противник пытается дожать отдельные важные участки фронта перед возможной паузой в боевых действиях, говорит военный эксперт Роман Свитан.

Война в Украине

По его словам, перед тем как заморозить войну, российские войска постараются захватить ряд городов, в частности Часов Яр и Торецк.

Эксперт убежден, что Россия стремится полностью вытеснить ВСУ из этих населенных пунктов, чтобы линия возможного прекращения огня прошла за их пределами. Именно поэтому, подчеркнул Свитан, враг сейчас бросает остатки резервов на штурмы Часова Яра и Торецка.

Кроме того, добавляет эксперт, российские войска получили задачу прорваться в административные границы Донецкой и Днепропетровской областей. Из-за неудач в районе Удачного и Котлиного противник изменил направление движения и теперь пытается продвинуться через Котляровку, которая расположена всего в 5 километрах от границы с Днепропетровщиной.

Еще одним приоритетом для врага остается установление полного контроля над Луганской областью, где украинские Силы обороны до сих пор удерживают Белогоровку, Надежду и Торское. По словам Свитана, в этих направлениях ожидаются ожесточенные бои.

Активные боевые действия также продолжаются в приграничных районах Курской и Белгородской областей России, где оккупанты пытаются вытеснить украинские силы.

Свитан отметил, что российское командование планирует достичь хоть каких-то тактических успехов к символической дате 9 мая. В то же время, не исключено, что решение о заморозке войны может быть принято и позже, когда Путин окончательно поймет, что ресурсов для дальнейшего наступления не осталось.

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