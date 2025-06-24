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Восстановления не будет: стало известно о новых планах оккупантов

Завод "Азовсталь" не планируют восстанавливать: оккупанты создают картинку "мирной жизни" на руинах

24 июня 2025, 21:05
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Кречмаровская Наталия

Картинка улучшения, восстановления и восстановления на оккупированной территории только красивый фасад, не имеющий ничего общего с реальными планами захватчиков.

Восстановления не будет: стало известно о новых планах оккупантов

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что на самом деле означают слова Дениса Пушилина. Он в интервью кремлевским пропагандистам заявил, что разрушенный россиянами завод "Азовсталь" в Мариуполе "нет смысла восстанавливать". Пушилин предположил, что там, вместо разрушенного завода, может появиться курортная зона.

В Центре напомнили, что "Азовсталь" еще несколько лет назад была одним из крупнейших предприятий Украины. Оно обеспечивало работой тысячи горожан и формировало экономику всего региона. В 2022 году российские войска разбомбили и уничтожили этот завод. А сегодня, как отметили в Центре противодействия дезинформации, оккупационные власти рассказывают о мифических "курортах", подавая это как благо для местных людей.

"Это и есть настоящее лицо так называемого "русского мира" и циничная иллюстрация того, что кремль называет "восстановлением". Россияне продолжают накачивать людей пропагандой, пытаясь создать картинку "мирной жизни" на фоне руин и гуманитарного кризиса. Слова Пушилина являются очередным маркером безразличия оккупантов" обещания”, — подчеркнули аналитики Центра.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России постоянно заявляют, что санкции, введенные из-за вторжения на территорию Украины, не работают. Однако реальность совсем другая — РФ потеряет уникальное предприятие, которое должно было обеспечивать полупроводниками военные самолеты и "импортозамещающие" пассажирские лайнеры.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0QRPr4mGReENJUVgPTDSLsUsvR2WnnautyVj79UBsPPgLTKdhiyj6zYM2VEMDSonil
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