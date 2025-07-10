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Восстановление Украины невозможно без этого: Туск назвал основной фактор

Дональд Туск призвал Запад поддерживать Украину к победе против России.

10 июля 2025, 13:52
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Slava Kot

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что без победы в войне над Россией, Украина не сможет быть восстановлена. По его словам, победа Украины означает территориальную целостность и стабильный мир.

Восстановление Украины невозможно без этого: Туск назвал основной фактор

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск выступил на Конференции по восстановлению Украины в Риме и призвал страны Запада сосредоточить свое внимание на победе Украины. По его словам, только в таком случае будет смысл восстановления Украины.

"Не может быть восстановление без победы. Мы обсуждать не только то, как Украине выжить, а как победить", — сказал Туск.

Туск объяснил, что должно быть четко сформулировано понимание того, что следует считать победой Украины. По его словам, война России происходит не только против Украины, но и Европы. Как отмечает польский лидер "это война цивилизации и варваров", поэтому Киев должен в ней одержать победу.

"Победа означает территориальную целостность, суверенитет, справедливый и стабильный мир", — пояснил Туск.

Также премьер-министр Польши отметил, что за восстановлением Украины должно быть не только восстановление поврежденных объектов, но и возвращение украинцев домой, вынужденных выехать из-за российской агрессии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили, почему Россия не идет на мирные переговоры для окончания войны в Украине. Как пояснил Дмитрий Песков, Москва может начать переговоры, однако только тогда, когда они будут предусматривать выполнение ультиматумов России, озвученных Владимиром Путиным.

Также "Комментарии" писали, что на Западе спрогнозировали, за сколько времени Россия сможет захватить всю территорию Украины.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/07/10/7215619/
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