Воплощается в жизнь страшный сон Путина: что невероятно разозлило Кремль

Российская армия может нанести новый ракетный удар по Украине в ближайшее время, считает военный эксперт Олег Жданов. Как он отметил в комментарии ТСН, российские войска активно готовятся к этому, в частности перемещают стратегическую авиацию и накапливают ракеты.

Владимир Путин

По словам эксперта, наблюдается движение самолетов на авиабазах "Энгельс" и "Саваслейка". Пока известно о двух рейсах транспортных самолетов Ил-76 на аэродром "Энгельс-2", которые доставили ракеты. При этом Жданов обращает внимание, что украинская разведка подтверждает, что эти боеприпасы уже готовят к применению. Таким образом российская армия практически готова к удару с применением стратегической авиации, добавил эксперт.

Кроме того, он предположил, что посольство США в Украине может владеть собственными данными разведки, подтверждающими рост вероятности ракетного удара.

"Во время последнего массированного удара было применено около 100 ракет. Я думаю, что они в тех же масштабах и готовы. Это, вероятнее всего, был максимум, который они сегодня могут поднять в воздух и ударить по нам. Это около 100 ракет и более сотни "Шахедов", — говорит Олег Жданов.

Он добавил, что возможность удара могла вырасти после встреч Владимира Зеленского с лидерами США и Франции. По его словам, Россия реагирует на международные договоренности с агрессивными заявлениями и угрозами.

Россию очень сильно раздражает, что о ней договариваются без нее. Буквально за двое суток, за субботу и воскресенье, количество заявлений политических со стороны российских чиновников, политиков просто зашкаливает. Они угрожают всем, чем только можно угрожать. Почему? Потому что Путин понимает, что Трамп, когда вступит в должность, если у него сформируют мнение, что надо давить не на Украину, а на Россию, он так и будет делать”, — говорит военный эксперт.

Жданов также прокомментировал использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж РС-26" при ударе по Днепру. По его словам, это вызвало негативную реакцию даже среди стран-союзников Москвы, таких, как Китай и Индия, ведь применение таких комплексов приближает конфликт к ядерному порогу.

"Применение таких комплексов – это шаг к ядерному оружию. И это впервые в истории войн применена межконтинентальная баллистическая ракета в боевых условиях. Поэтому я думаю, что вряд ли они отважатся пустить ее еще раз", — считает Олег Жданов.

По оценке эксперта, Россия имеет ограниченное количество таких ракет — не более десяти изготовляемых для испытаний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пока Медведев в Китае с визитом, РФ не ударит по Украине "Орешником".



