Воплощается в жизнь страшный сон Путина: что невероятно разозлило Кремль

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Ткачик Олеся
Российская армия может нанести новый ракетный удар по Украине в ближайшее время, считает военный эксперт Олег Жданов. Как он отметил в комментарии ТСН, российские войска активно готовятся к этому, в частности перемещают стратегическую авиацию и накапливают ракеты.
Владимир Путин
По словам эксперта, наблюдается движение самолетов на авиабазах "Энгельс" и "Саваслейка". Пока известно о двух рейсах транспортных самолетов Ил-76 на аэродром "Энгельс-2", которые доставили ракеты. При этом Жданов обращает внимание, что украинская разведка подтверждает, что эти боеприпасы уже готовят к применению. Таким образом российская армия практически готова к удару с применением стратегической авиации, добавил эксперт.
Кроме того, он предположил, что посольство США в Украине может владеть собственными данными разведки, подтверждающими рост вероятности ракетного удара.
Он добавил, что возможность удара могла вырасти после встреч Владимира Зеленского с лидерами США и Франции. По его словам, Россия реагирует на международные договоренности с агрессивными заявлениями и угрозами.
Жданов также прокомментировал использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж РС-26" при ударе по Днепру. По его словам, это вызвало негативную реакцию даже среди стран-союзников Москвы, таких, как Китай и Индия, ведь применение таких комплексов приближает конфликт к ядерному порогу.
По оценке эксперта, Россия имеет ограниченное количество таких ракет — не более десяти изготовляемых для испытаний.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пока Медведев в Китае с визитом, РФ не ударит по Украине "Орешником".
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