Волонтеру ООН из Донбасса угрожает пожизненное: что он совершил

Служба безопасности задержала в Донецкой области агента ФСБ. Им оказался завербованный оккупантами 34-летний местный волонтер Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: прокуратура

Прикрываясь волонтерской деятельностью, предатель шпионил за локациями Сил обороны на Покровском направлении, где зафиксирована наибольшая концентрация вражеских атак.

Задачей российского агента было выявить локации украинских пехотинцев и артиллерии, держащие оборону под райцентром.

По материалам дела для поиска координат фигурант объезжал райцентр и прилегающие населенные пункты под видом доставок гуманитарной помощи местным жителям.

Полученные данные он мессенджером передавал своему российскому куратору – кадровому сотруднику ФСБ, личность которого уже установлена контрразведкой Службы безопасности.

Рашисты использовали информацию от агента для планирования новых атак на Покровск с использованием управляемых авиабомб и FPV-дронов.

Контрразведчики СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведактивности и задержали. Синхронно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, который использовал для коммуникации с сотрудником ФСБ.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контрдиверсионные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.