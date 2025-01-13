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Волонтер Берлинская объяснила, почему Украина часто терпит поражение, и что нужно изменить

Украинцы попадают в "ловушку" собственного мышления, которое пытается оградить нас от негативных мнений.

сегодня, 17:15
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Клименко Елена

Волонтер и основатель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская считает, что Украина постоянно терпит поражение из-за одной и той же ошибки — мы не учитываем худшие сценарии и не готовимся к ним.

Волонтер Берлинская объяснила, почему Украина часто терпит поражение, и что нужно изменить

Волонтер Мария Берлинская. Фото: 5.ua

По ее словам, украинцы попадают в "ловушку" собственного мышления, которое пытается оградить нас от негативных мнений. Это способствует тому, что люди не хотят думать о плохом, ведь это может снизить мотивацию и вынудить прекратить борьбу.

"Но именно об этом нужно думать. Холоднокровно и отстраненно, как об одном из возможных вариантов развития событий. Готовиться к самому худшему, даже если это не произойдет", — отмечает она в своем посту на Facebook.

Берлинская привела примеры, когда Украина не была готова к непредвиденным обстоятельствам, в частности, когда наша страна подписала "Будапештский меморандум" и отказалась от ядерного оружия или когда передала часть ракет и стратегических бомбардировщиков России в обмен на отмену долга за газ.

Волонтер также вспомнила другие моменты, когда украинские лидеры считали, что можно решить вопрос войны быстро и без труда — например, веря, что конфликт можно завершить через несколько месяцев или просто прекратив обстрелы.

"Лучшие сценарии не сбываются, поэтому надо перестать себя обманывать. Пока мы верим, что Трамп решит проблему войны, но на самом деле нужно быть готовыми к тому, что Путин не остановит войну ни при каких условиях", — пишет она.

Она также обращает внимание на возможные варианты развития событий, которые могут усугубить ситуацию, такие как усиление российских войск, вовлечение Китая или раскол среди западных союзников.

"Что, если война затянется на десять лет? Мы готовы?", — спрашивает Берлинская.

По ее мнению, Украина будет продолжать проигрывать, пока не станет серьезно учитывать худшие варианты развития событий и готовиться к ним.

Портал "Комментарии" писал, что руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская считает, что Рустем Умеров, министр обороны Украины, должен сложить свои полномочия



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Источник: https://www.facebook.com/masher.berlinska/posts/pfbid01UFVKzoxohrGNTURfguEQS7BotgbPcwACRdznshTdykcsyVsqtxp1Zx9e7KsvN1ul
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