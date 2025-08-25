Воины Путина не ожидали такого ада в Донецкой области: к чему прибегли ВСУ

Увольнение Силами обороны Украины ряда населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области свидетельствует о провале запланированного летнего наступления российских войск. Однако, как предупреждает глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Radio NV, ситуация на фронте остается напряженной и обострение еще впереди.

"Не стоит переоценивать значение отдельных освобожденных или захваченных населенных пунктов, если это не большие города типа Покровской или Краматорской. Только захват таких городов может изменить оперативную ситуацию на фронте", — подчеркнул Кузан.

По его словам, сейчас Вооруженные Силы Украины демонстрируют активную динамику именно в тот период, когда у врага должен быть пик наступательных действий.

"Именно в августе россияне рассчитывали добиться максимальных результатов. Они намеревались прорвать оборону на Покровском направлении и продвинуться в сторону Доброполья", — пояснил эксперт.

Целью РФ, по словам Кузана, было выйти в тыл украинским силам и создать угрозу оцепления для ключевых городов — от Краматорска до Дружковки и Константиновки.

"Но этот замысел не сработал. Большая наступательная кампания россиян фактически сорвана. К тому же украинские силы уже перешли к контрнаступлению — в частности, на Сумском, Лиманском и Покровском направлениях", — добавил он.

Кузан подчеркнул, что, хотя российская наступательная операция провалилась, опасность не исчезла.

"Противник не собирается сдаваться. Мы ожидаем новых обострений как на Покровском направлении, так и вблизи Купянска. Возможны попытки наступления на Запорожском направлении. Враг продолжает искать слабые места в нашей обороне", — подытожил эксперт.

