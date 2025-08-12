logo

Воины Путина нанесли смертельный удар по Сухопутным войскам ВСУ: страшные последствия

Несмотря на раннее предупреждение, группа военнослужащих оказалась под огнем кассетных снарядов.

12 августа 2025, 09:35
Клименко Елена

В ночь на 12 августа российские военные нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В результате атаки погиб один военнослужащий, 11 получили ранения разной степени тяжести, а еще 12 человек обратились за медицинской помощью из-за травм и стрессовых реакций.

Фото: из открытых источников

Об этом инциденте сообщили представители Сухопутных войск ВСУ. В заявлении отмечается, что после получения сигнала "Ракетная опасность" весь личный состав был своевременно оповещен и начал эвакуацию к укрытиям и хранилищам. Однако, несмотря на проведенные меры безопасности, во время передвижения группы военных по территории базы произошла детонация кассетных боеприпасов, что повлекло за собой многочисленные травмы.

На месте происшествия оперативно работают спасательные и медицинские службы, оказывающие пострадавшим необходимую помощь. Раненые получают квалифицированную медицинскую поддержку, что способствует их быстрому выздоровлению.

Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины выразило искренние соболезнования семье погибшего и заверило в поддержке пострадавших. Это нападение еще раз подчеркивает сложность и опасность, с которой сталкиваются украинские военные в процессе защиты государства.

Как уже писали "Комментарии", дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что есть основания считать: в феврале 2022 года Венгрия совершила маневры у украинской границы, которые вряд ли можно объяснить только заботой о беженцах. Согласно его словам, за несколько дней до полномасштабного вторжения России венгерская армия могла действовать в рамках заранее согласованного с Москвой плана.



Источник: https://t.me/landforcesofukraine/25382
