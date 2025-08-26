Воинам Путина приходится прибегать к отчаянию: стало известно о неожиданной операции ВСУ

Украинский военный аналитик Константин Машовец сообщил, что недавно подразделения Сил обороны провели контратаку против российских войск к северу от Андреевки. Одновременно Институт изучения войны (ISW) обнародовал новый свод по боевой ситуации в Сумской области.

Фото: из открытых источников

Согласно сообщению одного из пророссийских Z-каналов, связанного с Северной группой войск РФ, 810-я бригада морской пехоты якобы продвинулась в районе Степного.

В ночь на 24 и 25 августа войска РФ атаковали позиции ВСУ на севере Сумщины и в районе Курской области. В то же время, часть российских военкоров признала, что украинские силы провели контрудары вблизи Бессалевки и между Андреевкой и Алексеевкой.

По словам Машовца, Кремль производит перегруппировку и ротацию на сумском направлении. В частности, 20-й мотострелковый полк и 810-я бригада морпехов заменили части 30-го мотострелкового полка и 155-й бригады, понесшие серьезные потери в западном секторе боевых действий.

Напомним, еще в апреле 2025 года ISW фиксировал присутствие 20-го полка на Торецком направлении.

Также сообщается, что российское командование перебросило 106-ю воздушно-десантную дивизию, чтобы она заменила истощенную 76-ю дивизию ВДВ, которая раньше пыталась продвинуться на восточном фланге прорыва, в частности в районе Юнаковки.

В настоящее время подразделения 106-й дивизии действуют вблизи Юнаковки, а 11-я и 83-я десантно-штурмовые бригады — в районе Яблоновки. В то же время операторы БПЛА российского подразделения "Смуглянка" ведут удары по украинским позициям в Андреевке.

