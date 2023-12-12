Воин ВСУ объяснил, почему, помогая нам, Запад ничего не тратит и становится только сильнее

Война для Украины – это война за выживание, против тотального уничтожения, но и для западного мира она не менее значима. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в колонке издания EUObserver высказал воин-добровольец ВСУ, подполковник Виталий Герсак.

Доброволец ВСУ, подполковник Виталий Герсак

По его словам, нынешняя война бьет по торговым маршрутам, создает беспрецедентные экологические угрозы и оказывает непосредственное влияние на глобальную продовольственную безопасность.

"Она (война – ред.) ставит вопрос о способности евроатлантической системы ценностей к самозащите и способности демократий быть сильными. Сейчас решаются эти вопросы. Если мы не победим в этой войне – это уже будет другой мир и другая повестка дня. Вопросы станут еще неудобнее, а способность на них отвечать еще менее солидарной", — считает военный.

Герсак уверен, что это именно те причины, по которым сознательное украинское общество так болезненно реагирует на задержки в оказании Украине международной помощи, недружественное поведение отдельных европейских лидеров и проявления скепсиса относительно полноценной интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Военный отметил, что помощь Запада для Украины – это по сути не та помощь, которую в разное время выделяли страны Запада перспективным демократиям Глобального Юга, демократическим силам Афганистана или нуждающимся в Палестине.

"Не хочу никого обидеть, но это принципиально совершенно разные вещи. Помогая нам Запад, ничего не тратит и не теряет, а наоборот становится только сильнее. Так что хочется верить, что анонсированная и давно ожидаемая помощь от США на 61,4 млрд. дол. и 50 млрд евро многолетней финансовой помощи от ЕС будут наконец-то одобрены и своевременно начнут поступать в Украину", — констатировал подполковник.

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