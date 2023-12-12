Воин ВСУ объяснил, почему, помогая нам, Запад ничего не тратит и становится только сильнее

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Кравцев Сергей
Война для Украины – это война за выживание, против тотального уничтожения, но и для западного мира она не менее значима. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в колонке издания EUObserver высказал воин-добровольец ВСУ, подполковник Виталий Герсак.
Доброволец ВСУ, подполковник Виталий Герсак
По его словам, нынешняя война бьет по торговым маршрутам, создает беспрецедентные экологические угрозы и оказывает непосредственное влияние на глобальную продовольственную безопасность.
Герсак уверен, что это именно те причины, по которым сознательное украинское общество так болезненно реагирует на задержки в оказании Украине международной помощи, недружественное поведение отдельных европейских лидеров и проявления скепсиса относительно полноценной интеграции Украины в ЕС и НАТО.
Военный отметил, что помощь Запада для Украины – это по сути не та помощь, которую в разное время выделяли страны Запада перспективным демократиям Глобального Юга, демократическим силам Афганистана или нуждающимся в Палестине.
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